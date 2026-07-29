Далеч от украинските дронове! Wildberries търси складове в Казахстан след въздушните удари в Русия

Компанията майка на платформата RWB търси складови площи под наем в Казахстан, съобщи вестник "Комерсант", позовавайки се на свои източници. Според един от тях компанията търси около 100 000 кв. м складова площ, докато друг твърди, че е готова да наеме всички налични складове в страната заради ограниченото предлагане.

Източниците посочват, че целта е част от логистичната инфраструктура на платформата да бъде защитена от атаки с дронове. От RWB заявиха, че вече изграждат два големи логистични центъра в Казахстан.

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Серия от украински атаки срещу логистични центрове и складове на Wildberries започна на 18 юли. Оттогава са били атакувани десет търговски обекта в Русия, включително в Санкт Петербург, Московска, Тамбовска и Воронежка област, както и в Ставрополския и Краснодарския край. Според оценки на "Комерсант" при атаките са били повредени около 8% от площите на засегнатите търговски обекти.

Украинският президент Володимир Зеленски нарече ударите легитимна цел за украинските въоръжени сили, тъй като на пазарите се продават стоки, предназначени за военна употреба.

Русия от своя страна редовно атакува логистичните центрове на украинската компания Нова поща.