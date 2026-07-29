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Далеч от украинските дронове! Wildberries търси складове в Казахстан след въздушните удари в Русия
  Тема: Украйна

Далеч от украинските дронове! Wildberries търси складове в Казахстан след въздушните удари в Русия

29 Юли, 2026 15:23 548 27

  • wildberries-
  • русия-
  • украйна-
  • дронове-
  • володимир зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски нарече ударите легитимна цел за украинските въоръжени сили, тъй като на пазарите се продават стоки, предназначени за военна употреба

Далеч от украинските дронове! Wildberries търси складове в Казахстан след въздушните удари в Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Компанията майка на платформата RWB търси складови площи под наем в Казахстан, съобщи вестник "Комерсант", позовавайки се на свои източници. Според един от тях компанията търси около 100 000 кв. м складова площ, докато друг твърди, че е готова да наеме всички налични складове в страната заради ограниченото предлагане.

Източниците посочват, че целта е част от логистичната инфраструктура на платформата да бъде защитена от атаки с дронове. От RWB заявиха, че вече изграждат два големи логистични центъра в Казахстан.

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Серия от украински атаки срещу логистични центрове и складове на Wildberries започна на 18 юли. Оттогава са били атакувани десет търговски обекта в Русия, включително в Санкт Петербург, Московска, Тамбовска и Воронежка област, както и в Ставрополския и Краснодарския край. Според оценки на "Комерсант" при атаките са били повредени около 8% от площите на засегнатите търговски обекти.

Украинският президент Володимир Зеленски нарече ударите легитимна цел за украинските въоръжени сили, тъй като на пазарите се продават стоки, предназначени за военна употреба.

Русия от своя страна редовно атакува логистичните центрове на украинската компания Нова поща.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радев

    6 4 Отговор
    В България има много свободни складове.

    15:25 29.07.2026

  • 2 Никой

    4 3 Отговор
    Затиснат съм като пиле в кълчища в един автобус 🤮🤮

    15:25 29.07.2026

  • 3 Божеее , Боже

    9 5 Отговор
    Клета роzzийка ..

    15:28 29.07.2026

  • 4 УАЗ ПАТРИОТ

    4 10 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #12

    15:30 29.07.2026

  • 5 УАЗ ПАТРИОТ

    5 9 Отговор
    За престъпленията в Курск, укрккиияя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    15:30 29.07.2026

  • 6 УАЗ ПАТРИОТ

    2 9 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #13, #26

    15:30 29.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Град Козлодуй

    9 5 Отговор
    Държава Русия не съществува. Това е територия. Китайска територия.

    15:31 29.07.2026

  • 9 Луна

    8 4 Отговор
    Бягайте крачета идват всякакви дрончета.💥💥🔥

    15:32 29.07.2026

  • 10 Един

    7 2 Отговор
    Пишат, че един голям склад в Рязан е фитка. Местните са в ахуе.

    15:33 29.07.2026

  • 11 Михайло Драпати, генерал

    7 2 Отговор
    Предлагам 140млн манголски татари също потърсят сигурност в родния си Казахстан !!!
    Русия е украинска територия 👆

    15:33 29.07.2026

  • 12 Ха-ха

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.!

    15:33 29.07.2026

  • 13 Ха-ха

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са почти 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #17

    15:34 29.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ами

    6 2 Отговор
    За сегасамо складове, а скоро и забудените още руснаци ще почнат да търсят сигурно убежеще. Селед повече от 1400дни позорна "СВО" е такака

    15:36 29.07.2026

  • 16 Кой ви пусна нета в Курило?

    4 0 Отговор
    Ще го накажем.

    15:38 29.07.2026

  • 17 да питам

    1 5 Отговор

    До коментар #13 от "Ха-ха":

    Математика , учил ли си ? ☺️

    Коментиран от #21, #27

    15:39 29.07.2026

  • 18 Владимир Путин, президент

    6 2 Отговор
    Руския позор и безсилие край нямат !!!
    Нямат 👈👴

    15:39 29.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Пиночет

    5 2 Отговор
    палячото Путин, жив ли е още?

    Коментиран от #22

    15:43 29.07.2026

  • 21 Абе

    1 6 Отговор

    До коментар #17 от "да питам":

    каква математика , той едвам е научил буквите да може да троли тука !

    15:45 29.07.2026

  • 22 касата

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Пиночет":

    Тубите с бензин са в бункера.

    15:45 29.07.2026

  • 23 Многоходовото

    6 1 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    15:46 29.07.2026

  • 24 УАЗ ПАТРИОТ

    1 6 Отговор
    Уркууппиттее44енца мъжете в 404 намаляха драстично време е да им ударите едно рамо на останалите на фронта. Хайде всички под строй и бегом марш към бойните полета.

    15:46 29.07.2026

  • 25 гост

    2 0 Отговор
    Когато Кремъл те е яхнал,ще търпиш и минусите,няма да има само плюсове...

    15:52 29.07.2026

  • 26 Ванцети

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Много четеш,това е добре,но нищо не казваш за руските жертви? Те са около 7 пъти повече от украинските!!!

    15:52 29.07.2026

  • 27 Те ман

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "да питам":

    гаал ите са самоуки и затова не ходят на училище .

    15:52 29.07.2026

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