Далеч от украинските дронове! Wildberries търси складове в Казахстан след въздушните удари в Русия

Компанията майка на платформата RWB търси складови площи под наем в Казахстан, съобщи вестник "Комерсант", позовавайки се на свои източници. Според един от тях компанията търси около 100 000 кв. м складова площ, докато друг твърди, че е готова да наеме всички налични складове в страната заради ограниченото предлагане.
Източниците посочват, че целта е част от логистичната инфраструктура на платформата да бъде защитена от атаки с дронове. От RWB заявиха, че вече изграждат два големи логистични центъра в Казахстан.
Серия от украински атаки срещу логистични центрове и складове на Wildberries започна на 18 юли. Оттогава са били атакувани десет търговски обекта в Русия, включително в Санкт Петербург, Московска, Тамбовска и Воронежка област, както и в Ставрополския и Краснодарския край. Според оценки на "Комерсант" при атаките са били повредени около 8% от площите на засегнатите търговски обекти.
Украинският президент Володимир Зеленски нарече ударите легитимна цел за украинските въоръжени сили, тъй като на пазарите се продават стоки, предназначени за военна употреба.
Русия от своя страна редовно атакува логистичните центрове на украинската компания Нова поща.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радев
15:25 29.07.2026
2 Никой
15:25 29.07.2026
3 Божеее , Боже
15:28 29.07.2026
4 УАЗ ПАТРИОТ
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #12
15:30 29.07.2026
5 УАЗ ПАТРИОТ
15:30 29.07.2026
6 УАЗ ПАТРИОТ
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #13, #26
15:30 29.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Град Козлодуй
15:31 29.07.2026
9 Луна
15:32 29.07.2026
10 Един
15:33 29.07.2026
11 Михайло Драпати, генерал
Русия е украинска територия 👆
15:33 29.07.2026
12 Ха-ха
До коментар #4 от "УАЗ ПАТРИОТ":Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.!
15:33 29.07.2026
13 Ха-ха
До коментар #6 от "УАЗ ПАТРИОТ":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са почти 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
Коментиран от #17
15:34 29.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ами
15:36 29.07.2026
16 Кой ви пусна нета в Курило?
15:38 29.07.2026
17 да питам
До коментар #13 от "Ха-ха":Математика , учил ли си ? ☺️
Коментиран от #21, #27
15:39 29.07.2026
18 Владимир Путин, президент
Нямат 👈👴
15:39 29.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Пиночет
Коментиран от #22
15:43 29.07.2026
21 Абе
До коментар #17 от "да питам":каква математика , той едвам е научил буквите да може да троли тука !
15:45 29.07.2026
22 касата
До коментар #20 от "Пиночет":Тубите с бензин са в бункера.
15:45 29.07.2026
23 Многоходовото
15:46 29.07.2026
24 УАЗ ПАТРИОТ
15:46 29.07.2026
25 гост
15:52 29.07.2026
26 Ванцети
До коментар #6 от "УАЗ ПАТРИОТ":Много четеш,това е добре,но нищо не казваш за руските жертви? Те са около 7 пъти повече от украинските!!!
15:52 29.07.2026
27 Те ман
До коментар #17 от "да питам":гаал ите са самоуки и затова не ходят на училище .
15:52 29.07.2026