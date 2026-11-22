Имамът Шейх Файзул Актаб Сидики, който е ръководил една от най-големите мрежи от шериатски съдилища във Великобритания, е съден във Висшия съд в Лондон за твърдени изнасилвания и сексуални посегателства над непълнолетна. Искът е подаден от жена, която днес е на около 50 години и търси обезщетение от над 100 000 британски лири.

Тя твърди, че е била изпратена от семейството си в Англия, за да живее в Ковънтри и да получи ислямско образование в семинарията на бащата на Сидики – Абдул Уахаб Сидики. Той е бил духовен лидер с влияние сред пакистанската общност във Великобритания и Европа.

В иска се твърди, че Абдул Уахаб Сидики е започнал да насилва момичето, когато тя е била на 12 години, и че посегателствата са продължили няколко години. Жената твърди още, че след тежкото му заболяване Файзул Сидики също е започнал да я подлага на сексуално насилие.

Твърденията в гражданското дело

Според изложеното по делото посегателствата първоначално били представяни като закачки и физическа близост. По-късно, твърди жената, Сидики я докосвал под дрехите и я подлагал на орални сексуални посегателства, когато се връщал от университетското си общежитие през уикендите.

В исковата молба е включено и твърдение, че той я е принудил да извърши орален сексуален акт в автомобила му на уединена улица близо до училище. Жената описва и орални, вагинални и анални изнасилвания, за които твърди, че са извършени през 1980-те години.

Тя посочва, че родителите ѝ в крайна сметка са подали сигнал в полицията. Абдул Уахаб Сидики е бил разпитан, но е починал малко след това – през 1994 г. През 2018 г. жената е подала нов сигнал срещу Файзул Сидики, но полицията в Западен Мидландс не е повдигнала обвинения, като е посочила недостатъчни доказателства.

Отговорът на обвиняемия

Файзул Сидики отрича всички твърдения. В позицията му се казва: „Отричам категорично и в най-силната възможна форма, че някога съм извършвал сексуално посегателство, изнасилване или каквато и да е друга форма на насилие срещу ищцата.“

Като ответник по делото е посочен и ислямският тръст, който той ръководи. Жената твърди, че организацията не я е защитила.

Сидики е бил главен съдия на Muslim Arbitration Tribunal, управлявал пет шериатски съдилища в Лондон, Бирмингам и Манчестър, с централа в Нюнийтън, графство Уорикшър. Мрежата е била закрита две години преди публикацията. Пълното разглеждане на гражданския иск се очаква в началото на следващата година. Делото не представлява наказателна присъда, а твърденията предстои да бъдат разгледани от съда.

Източници: dailymail.com