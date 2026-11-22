Пететажен жилищен блок във Вишгородски район, Киевска област, е повреден при атака с руски дронове. В сградата е възникнал пожар, а спасители евакуират жителите.

„Възникна пожар, разрушени са апартаменти от първия до петия етаж. Спасителите евакуират жителите“, съобщи ръководителят на Киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко.

По думите му е повредено и помещение на магазин. Информацията за загинали и ранени се уточнява. Към момента няма потвърдени данни за броя на евакуираните жители или за мащаба на щетите извън засегнатата жилищна сграда.

Евакуацията продължава заради разрушенията по апартаментите и последиците от пожара. Допълнителни подробности за състоянието на блока и възможността жителите да се върнат в него не са съобщени.

Източници: pravda.com.ua