Арменският премиер Никол Пашинян обяви, че проектът за нова Конституция на Армения е публикуван на специално създаден за целта интернет сайт. Той съобщи това във Facebook, след като по-рано беше заявил, че текстът ще бъде представен на 23 ноември.

Проектът е изготвен от Министерството на правосъдието по поръчение на премиера. Публикуваният текст има предварителен характер и предстои да бъде обсъждан публично, преди да бъде прецизиран и внесен в Националното събрание. Арменският министър на правосъдието Сърбухи Галян заяви, че над 95% от проекта вече е обсъден със Съвета за конституционни реформи, но след публикуването ще бъдат приемани нови предложения и коментари.

Пътят към референдум

Пашинян посочи, че след обществената дискусия проектът трябва да премине през парламентарна процедура. За произнасянето на Националното събрание по въпроса за референдум са необходими най-малко 70 гласа. Управляващата партия „Граждански договор“ разполага с 64 места и се нуждае от подкрепата на още шестима депутати.

„Предлагам на опозицията да осигури необходимите шест гласа и да проведем референдум за приемането на новата Конституция“, заяви Пашинян в парламента на 20 ноември. Той предложи политическо споразумение, според което ще подаде оставка, ако избирателите отхвърлят текста, а ако той бъде одобрен, няма да се кандидатира за премиер на следващите избори.

Спорът за Декларацията за независимост

Един от основните политически спорове е свързан с препратката към Декларацията за независимост в преамбюла на действащата Конституция. Азербайджан настоява за промяна на арменския основен закон като условие за подписването на мирното споразумение между двете държави, докато правителството в Ереван определя конституционната реформа като вътрешен въпрос.

В изявленията си Пашинян подчертава, че новият текст трябва да замени „логиката на войната“ с принципи, свързани с мира, развитието и независимостта. Опозиционните формации „Силна Армения“ и „Армения“ отхвърлят предложението за референдум и твърдят, че промяната е направена под външен натиск.

Следващият етап е общественото обсъждане. Едва след него правителството може да преработи текста и да го внесе в парламента. Ако бъдат събрани необходимите гласове, окончателното решение за новата Конституция ще бъде взето от избирателите на Армения.

Източници: armenpress.am, en.armradio.am