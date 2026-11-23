ИМТ Нови Белград победи Партизан с 2:1 в мач от 16-ия кръг на Суперлигата на Сърбия и остави столичния гранд на десето място в класирането. Срещата се игра на стадион „Вождовац“ в Белград.

Домакините поведоха в 12-ата минута чрез нигериеца Даниел Агахова. Партизан изравни в 58-ата минута, когато Никола Чумич се разписа след подаване на Идрису Баба.

ИМТ обаче стигна до победата в 69-ата минута. Франсоа Камано, който се беше появил в игра девет минути по-рано, реализира втория гол за домакините. Асистенцията беше на Даниъл Акрофи.

С успеха ИМТ Нови Белград прекъсна серията си от три мача без победа в първенството и събра 26 точки. Тимът заема четвъртата позиция.

Партизан остава десети със 17 точки. Поражението допълва трудния период за отбора, който се намира далеч от лидерската позиция.

Начело е Цървена звезда с 46 точки. Лидерът няма загуба от началото на сезона, като е записал 15 победи и едно равенство.