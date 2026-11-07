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Сълзотворен газ след протест срещу скъпия живот в Париж

Сълзотворен газ след протест срещу скъпия живот в Париж

7 Ноември, 2026 19:18 494 19

  • париж-
  • протести-
  • сълзотворен газ-
  • поскъпване на живота-
  • жълти жилетки

Полицията разпръсна група участници на площад „Нация“, където е бил подпален уличен кош. В демонстрациите в Париж са участвали 46 000 души според полицейската префектура

Сълзотворен газ след протест срещу скъпия живот в Париж - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полицията използва сълзотворен газ в Париж след края на демонстрация срещу поскъпването на живота, съобщи кореспондент на ТАСС от мястото на събитието. Напрежението е възникнало на площад „Нация“, крайната точка на разрешеното шествие от площад „Република“.

Самата демонстрация е преминала спокойно. След пристигането на колоната обаче група участници започнала да отправя обиди към полицаи и подпалила уличен кош за отпадъци. Силите на реда са предприели действия за разпръскване на групата и са използвали сълзотворен газ.

По данни на Полицейската префектура на Париж в протестите са участвали 46 000 души. Основното шествие е било организирано от профсъюзи, студентски и ученически организации и е преминало по маршрут между площад „Република“ и площад „Нация“.

Отделна акция на площад „Конкорд“

Паралелно с разрешеното шествие студенти и участници в движението „Жълти жилетки“ са се събрали на площад „Конкорд“. Акцията не е била разрешена от властите, а полицията е блокирала достъпа до площада.

Участниците протестират срещу „поскъпването на живота“ и настояват средства, предназначени за силовите структури и правоохранителните органи, да бъдат пренасочени към образованието и здравеопазването. Сред исканията са още по-високи доходи и защита на покупателната способност.

Според френското издание „Монд“ протестното движение обхваща профсъюзи, гимназисти, студенти, земеделци и представители на „Жълтите жилетки“. На 5 ноември Министерството на вътрешните работи отчете 575 000 участници в цяла Франция, докато синдикатът CGT съобщи за 1,6 милиона души.

Преди протестите министърът на вътрешните работи Лоран Нюнес заяви, че „нивото на заплахата е точно същото като през предишните съботи“. За охраната на акциите в страната са били мобилизирани около 70 000 полицаи и жандармеристи.

Предстоят разговори със синдикатите

Мобилизацията във Франция продължава четвърта поредна събота. На 9 ноември премиерът Себастиен Лекорню трябва да се срещне с представители на синдикатите и ръководители на големи компании, за да обсъдят социалното напрежение, заплатите и покупателната способност.

Към момента няма официално съобщение за броя на задържаните или пострадалите при безредиците в Париж.

Източници: tass.ru, lemonde.fr, leparisien.fr


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 М у н ч о да гледа

    3 4 Отговор
    Защото България я чака същото.

    19:23 07.11.2026

  • 2 А КАЯ И УРСУЛА

    5 1 Отговор
    Гледат тъпо.

    Коментиран от #12

    19:26 07.11.2026

  • 3 ИТУКА ТАКА ПАРИТЕ ЗА ПИЛИЦАИТЕ

    0 0 Отговор
    ,ТРЯА ДА СА ОРЕНАСОЧАТ ЗА ДИГАНЕ НА ЗАПЛАТАТИТЕ С МИНИМАЛНАТА СТАВКА 660 ЕВРАКИСА ДО 2500 МИНИМУМ....Н.САМО ПАЛИЦАИТЕ ЛИ ИМАТ СЕМЕЙСТВА СЕ ПИТА.....

    19:27 07.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 666

    5 0 Отговор
    Аз пък мислих че скъпия живот е в Русия

    19:28 07.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Макарон

    2 0 Отговор
    Скоро ще има и шамари, не само газ

    19:32 07.11.2026

  • 10 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    1 4 Отговор
    В ИМПЕРИЯТА НА ЗЛОТО
    НЯМА СКЪПО НЯМА ТЪПО

    ДОВОЛНИ И ЩАСТЛИВИ
    ПОД ВИСОКИТЕ ТОКЧЕТА НА
    ЖУЖИ

    19:32 07.11.2026

  • 11 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Само в Париж ли ,,,,,,,,? И утре е ден за Европа ,и защо е скъпо ??????

    19:33 07.11.2026

  • 12 АБВ

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "А КАЯ И УРСУЛА":

    "А КАЯ И УРСУЛА
    Гледат тъпо. "

    Даа, простото обяснение за това е, защото са наистина тъпи.

    19:33 07.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 А ДЪЩЕРИТЕ НА

    2 1 Отговор
    ПУТИН И ПЕСКОВ..

    ПРОТЕСТИРАТ ЛИ В ПАРИЖ ?

    ГОРКИТЕ МОМИЧЕТА
    ЖИВЕЯТ МНОГО БЕДНО
    И ЦЕНИТЕ НА ЖИВОТА
    В ПАРИЖ ЗА ТЯХ СА НЕПОСИЛНИ.

    ВРЕМЕ Е ДА СЕ ПРИБИРАТ
    В МУСКАЛАБАД.

    19:35 07.11.2026

  • 16 ПОЛША БЕШЕ ОСТРОВ НА СПОКОЙСТВИЕТО

    1 0 Отговор
    И това силно дразнеше Урсулата, Туск, Кая и другите еврофашисти. Е сега вече се започна.

    19:36 07.11.2026

  • 17 подробност

    0 0 Отговор
    Париж е голям град с много квартали и предградия.Къде стават тези вълнения?Не вярвам да са в целия Париж.

    19:37 07.11.2026

  • 18 На снимката е

    0 0 Отговор
    умно-красив петроханец на екскурзия в Париж, с типичната раница на гърба.

    19:40 07.11.2026

  • 19 Съветника на социалистическата партия

    0 0 Отговор
    Бившия комунист макрон директно да почва да праща в Сибир каторгата

    19:43 07.11.2026

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