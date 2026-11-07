Сълзотворен газ след протест срещу скъпия живот в Париж

Полицията използва сълзотворен газ в Париж след края на демонстрация срещу поскъпването на живота, съобщи кореспондент на ТАСС от мястото на събитието. Напрежението е възникнало на площад „Нация“, крайната точка на разрешеното шествие от площад „Република“.
Самата демонстрация е преминала спокойно. След пристигането на колоната обаче група участници започнала да отправя обиди към полицаи и подпалила уличен кош за отпадъци. Силите на реда са предприели действия за разпръскване на групата и са използвали сълзотворен газ.
По данни на Полицейската префектура на Париж в протестите са участвали 46 000 души. Основното шествие е било организирано от профсъюзи, студентски и ученически организации и е преминало по маршрут между площад „Република“ и площад „Нация“.
Отделна акция на площад „Конкорд“
Паралелно с разрешеното шествие студенти и участници в движението „Жълти жилетки“ са се събрали на площад „Конкорд“. Акцията не е била разрешена от властите, а полицията е блокирала достъпа до площада.
Участниците протестират срещу „поскъпването на живота“ и настояват средства, предназначени за силовите структури и правоохранителните органи, да бъдат пренасочени към образованието и здравеопазването. Сред исканията са още по-високи доходи и защита на покупателната способност.
Според френското издание „Монд“ протестното движение обхваща профсъюзи, гимназисти, студенти, земеделци и представители на „Жълтите жилетки“. На 5 ноември Министерството на вътрешните работи отчете 575 000 участници в цяла Франция, докато синдикатът CGT съобщи за 1,6 милиона души.
Преди протестите министърът на вътрешните работи Лоран Нюнес заяви, че „нивото на заплахата е точно същото като през предишните съботи“. За охраната на акциите в страната са били мобилизирани около 70 000 полицаи и жандармеристи.
Предстоят разговори със синдикатите
Мобилизацията във Франция продължава четвърта поредна събота. На 9 ноември премиерът Себастиен Лекорню трябва да се срещне с представители на синдикатите и ръководители на големи компании, за да обсъдят социалното напрежение, заплатите и покупателната способност.
Към момента няма официално съобщение за броя на задържаните или пострадалите при безредиците в Париж.
Източници: tass.ru, lemonde.fr, leparisien.fr
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 М у н ч о да гледа
19:23 07.11.2026
2 А КАЯ И УРСУЛА
Коментиран от #12
19:26 07.11.2026
3 ИТУКА ТАКА ПАРИТЕ ЗА ПИЛИЦАИТЕ
19:27 07.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 666
19:28 07.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Макарон
19:32 07.11.2026
10 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
НЯМА СКЪПО НЯМА ТЪПО
ДОВОЛНИ И ЩАСТЛИВИ
ПОД ВИСОКИТЕ ТОКЧЕТА НА
ЖУЖИ
19:32 07.11.2026
11 Kaлпазанин
19:33 07.11.2026
12 АБВ
До коментар #2 от "А КАЯ И УРСУЛА":"А КАЯ И УРСУЛА
Гледат тъпо. "
Даа, простото обяснение за това е, защото са наистина тъпи.
19:33 07.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 А ДЪЩЕРИТЕ НА
ПРОТЕСТИРАТ ЛИ В ПАРИЖ ?
ГОРКИТЕ МОМИЧЕТА
ЖИВЕЯТ МНОГО БЕДНО
И ЦЕНИТЕ НА ЖИВОТА
В ПАРИЖ ЗА ТЯХ СА НЕПОСИЛНИ.
ВРЕМЕ Е ДА СЕ ПРИБИРАТ
В МУСКАЛАБАД.
19:35 07.11.2026
16 ПОЛША БЕШЕ ОСТРОВ НА СПОКОЙСТВИЕТО
19:36 07.11.2026
17 подробност
19:37 07.11.2026
18 На снимката е
19:40 07.11.2026
19 Съветника на социалистическата партия
19:43 07.11.2026