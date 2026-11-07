Сълзотворен газ след протест срещу скъпия живот в Париж

Полицията използва сълзотворен газ в Париж след края на демонстрация срещу поскъпването на живота, съобщи кореспондент на ТАСС от мястото на събитието. Напрежението е възникнало на площад „Нация“, крайната точка на разрешеното шествие от площад „Република“.

Самата демонстрация е преминала спокойно. След пристигането на колоната обаче група участници започнала да отправя обиди към полицаи и подпалила уличен кош за отпадъци. Силите на реда са предприели действия за разпръскване на групата и са използвали сълзотворен газ.

По данни на Полицейската префектура на Париж в протестите са участвали 46 000 души. Основното шествие е било организирано от профсъюзи, студентски и ученически организации и е преминало по маршрут между площад „Република“ и площад „Нация“.

Отделна акция на площад „Конкорд“

Паралелно с разрешеното шествие студенти и участници в движението „Жълти жилетки“ са се събрали на площад „Конкорд“. Акцията не е била разрешена от властите, а полицията е блокирала достъпа до площада.

Участниците протестират срещу „поскъпването на живота“ и настояват средства, предназначени за силовите структури и правоохранителните органи, да бъдат пренасочени към образованието и здравеопазването. Сред исканията са още по-високи доходи и защита на покупателната способност.

Според френското издание „Монд“ протестното движение обхваща профсъюзи, гимназисти, студенти, земеделци и представители на „Жълтите жилетки“. На 5 ноември Министерството на вътрешните работи отчете 575 000 участници в цяла Франция, докато синдикатът CGT съобщи за 1,6 милиона души.

Преди протестите министърът на вътрешните работи Лоран Нюнес заяви, че „нивото на заплахата е точно същото като през предишните съботи“. За охраната на акциите в страната са били мобилизирани около 70 000 полицаи и жандармеристи.

Предстоят разговори със синдикатите

Мобилизацията във Франция продължава четвърта поредна събота. На 9 ноември премиерът Себастиен Лекорню трябва да се срещне с представители на синдикатите и ръководители на големи компании, за да обсъдят социалното напрежение, заплатите и покупателната способност.

Към момента няма официално съобщение за броя на задържаните или пострадалите при безредиците в Париж.

Източници: tass.ru, lemonde.fr, leparisien.fr