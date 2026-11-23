Едночасови ефективни стачки започнаха в ключови държавни администрации. Първи работа спряха служителите на Агенцията за социално подпомагане, а действията са организирани от Синдиката на административните служители към КТ „Подкрепа“.
Основното искане е месечните възнаграждения да бъдат увеличени с 350 евро. Според организаторите това е необходимо, за да бъде компенсирана натрупаната инфлация.
Искат връщане на добавката за стаж
Сред останалите искания са възстановяване на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, известно като „клас прослужено време“, както и равнопоставено третиране на служителите.
Това е едно от настояванията, посочени от синдиката като част от протестните действия.
Стачките продължават до 1 декември
Едночасови стачки ще има всеки работен ден до 1 декември в различни ключови администрации. След служителите на Агенцията за социално подпомагане щафетата поемат работещите в Агенцията по заетостта.
Стачните действия са насочени към размера на възнагражденията, възстановяването на добавката за прослужено време и еднаквото третиране на работещите в държавната администрация.
Източници: bntnews.bg
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