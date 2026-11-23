Едночасови ефективни стачки започнаха в ключови държавни администрации. Първи работа спряха служителите на Агенцията за социално подпомагане, а действията са организирани от Синдиката на административните служители към КТ „Подкрепа“.

Основното искане е месечните възнаграждения да бъдат увеличени с 350 евро. Според организаторите това е необходимо, за да бъде компенсирана натрупаната инфлация.

Искат връщане на добавката за стаж

Сред останалите искания са възстановяване на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, известно като „клас прослужено време“, както и равнопоставено третиране на служителите.

„Равни права за всички работещи в България“

Това е едно от настояванията, посочени от синдиката като част от протестните действия.

Стачките продължават до 1 декември

Едночасови стачки ще има всеки работен ден до 1 декември в различни ключови администрации. След служителите на Агенцията за социално подпомагане щафетата поемат работещите в Агенцията по заетостта.

Стачните действия са насочени към размера на възнагражденията, възстановяването на добавката за прослужено време и еднаквото третиране на работещите в държавната администрация.

Източници: bntnews.bg