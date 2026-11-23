Украйна има перспектива за членство в НАТО, но в момента сред държавите от Алианса няма единодушие по въпроса. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте по време на годишната сесия на Парламентарната асамблея на организацията в Берлин.

Изказването му означава, че възможността за присъединяване на Киев не е изключена, но към момента не съществува общо съгласие, необходимо за вземането на подобно решение.

„Кой може да стане член на НАТО – решава единствено НАТО. По този въпрос в Алианса има пълна яснота“, заяви Рюте, цитиран от Handelsblatt.

Членството може да бъде част от преговори с Русия

Генералният секретар на НАТО не изключи темата за бъдещото членство на Украйна да бъде обсъждана в рамките на евентуални преговори с Русия. Той обаче направи уточнение, че подобни разговори все още не са започнали.

„За да спекулираме за такива преговори, първо трябва да започнат самите преговори“, каза Рюте.

Така той остави отворена възможността въпросът за НАТО да присъства в бъдещи дипломатически обсъждания, без да посочва конкретен срок или формат за тях.

Зеленски настоява за пълноправно членство

Украинският президент Владимир Зеленски по-рано призова съюзниците да разгледат пълноправното членство на страната в НАТО като основна гаранция за сигурност.

Според Зеленски членството в Алианса би било по-ефективно от гаранции, които само наподобяват ангажимента по член 5 от Северноатлантическия договор. Той поиска конкретни отговори на въпроса кои държави биха подкрепили Украйна, ако тя отново бъде нападната от Русия.

Разликата между заявената от Киев цел и позицията, изразена от Рюте, остава свързана с липсата на единодушие сред съюзниците. Засега няма обявено решение за започване на процедура по приемането на Украйна в НАТО.

Източници: unian.net, handelsblatt.com