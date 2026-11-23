NVIDIA възстанови Дженсън Хуанг като президент и главен изпълнителен директор, както и като член на съвета на директорите. Решението влиза в сила незабавно и е взето с единодушен вот на борда след поредица от разговори и срещи с Хуанг.

Съветът посочва, че при вземането на решението е получил информация от високопоставени представители на правителството на САЩ. Според борда на тази основа завръщането на Хуанг не представлява риск за националната сигурност.

„Съветът смята, че Дженсън е правилният човек, който да ръководи NVIDIA, и че възстановяването му е в интерес на акционерите, служителите, партньорите и клиентите на компанията“, заяви председателят на борда Харви Джоунс.

Джоунс остава председател на съвета. Той благодари на Колет Крес за работата ѝ като временен главен изпълнителен директор. Крес запазва поста на главен финансов директор на NVIDIA.

Хуанг: Връщам се с подновен ангажимент

„За мен е чест да се върна в NVIDIA и да ръководя една от най-значимите технологични компании в света в началото на нова индустриална революция“, каза Хуанг.

Той допълни, че приема отговорността със смирение и подновен ангажимент. Хуанг благодари на съвета на директорите, на Джоунс, на Крес, на ръководния екип, служителите, акционерите, партньорите и семейството си.

„Нямам търпение да се върна към работата“, заяви Хуанг.

Разследването и новият контролен комитет продължават

В съобщението си NVIDIA посочва, че съветът ще доведе докрай разследването на информацията, че Хуанг е бил обект на чуждестранна разузнавателна операция. За проверката е създаден комитет, съставен само от независими директори, който е наел независими юристи.

Хуанг подкрепя разследването и се е ангажирал да сътрудничи напълно.

Съветът е създал и отделен комитет за националната сигурност и контрола върху износа. Той ще следи спазването на търговските правила и рисковете за националната сигурност, като ще работи с юристи и консултанти, специализирани в тази област.

Паралелно с това NVIDIA започва търсене на главен директор по съответствието. Новата длъжност ще отговаря за спазването на правилата в цялата компания и ще докладва на комитета по номинациите и корпоративното управление. NVIDIA заявява, че ще продължи да сътрудничи на текущите правителствени разследвания и проверки.

Източници: nvidianews.nvidia.com