Русия ще вложи 47 милиарда рубли, или около 576 милиона долара, в изграждането на два железопътни ферибота за снабдяване на Калининградска област. Проектът беше обявен от премиера Михаил Мишустин, който заяви, че плавателните съдове трябва да осигурят непрекъсната транспортна връзка с руския балтийски ексклав.

Очаква се двата ферибота да влязат в експлоатация през 2030 г. Те ще обслужват линията между пристанището Уст Луга в Ленинградска област и Балтийск в Калининградска област. По-голямата част от финансирането ще бъде осигурена от руския фонд за извънредни ситуации.

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Морският транспорт поема все по-голяма роля

Калининградска област се намира между Полша и Литва, които са членове на Европейския съюз и НАТО. След началото на войната в Украйна през 2022 г. регионът разчита все повече на морски доставки, след като Литва ограничи транзита през своя територия на редица стоки в изпълнение на санкциите на ЕС срещу Русия.

„Калининградска област има специфично географско положение, а поради незаконните действия на някои държави прекъсването на логистичните вериги и опитите за транспортна блокада затрудняват работата на предприятията в района“, заяви Мишустин.

По данни, цитирани от Ройтерс, морският транспорт вече осигурява над половината от доставките за областта, докато през 2021 г. делът му е бил 8 процента. В момента товарните връзки се поддържат от около 30 плавателни съда, сред които четири железопътни ферибота.

Решението идва след инцидент в Балтийско море

Новината за инвестицията беше огласена два дни след като товарният кораб „Спарта II“, свързван с руските военни структури, беше поразен от дронове в Балтийско море и се запали. Корабът е пътувал към Калининград. Финландските военни заявиха, че украинска атака е вероятната причина за инцидента, но Киев не е поел публично отговорност.

На 21 ноември губернаторът на Калининградска област Алексей Беспрозванних съобщи и за задействан сигнал за опасност от дронове след появата на подозрителен обект в район близо до границата с Литва.

Според Ройтерс през септември Русия е предупредила НАТО, че може да прибегне до ядрено оръжие, ако алиансът се опита да постави Калининградска област в изолация. На този фон новите фериботи са планирани като дългосрочна мярка за поддържане на морския маршрут между руска територия и ексклава.