Ветеринарните служби в гръцкия регион Източна Македония и Тракия са поставени в повишена готовност заради случаи на птичи грип в птицеферми в България и потвърдено огнище сред домашно отглеждани птици в Албания.

Допълнителен риск създава увеличаването на броя на заразените диви птици в Германия, Норвегия и Дания. Очаква се мигриращи птици да се насочат към Северна Гърция, където ще прекарат зимата.

Ограничения за доставките от България

Заради повишения риск е забранено транспортирането от заразени райони на България към Гърция на птици, пилета, яйца и птиче месо. Ограничението важи за доставки до птицевъдни стопанства, кланици и обекти за домашно отглеждане на птици.

Гръцките ветеринарни власти препоръчват домашните птици да бъдат отглеждани в затворени помещения, които не допускат контакт с диви птици. Местата за отглеждане трябва да се намират на повече от два километра от влажни зони, реки и езера.

„Заразяването на хора е рядко и обикновено настъпва при много близък контакт със заразени птици“, припомни ЕРТ.

Птичият грип се предава основно между птиците. Според информацията рискът за хората при консумация на термично обработено птиче месо или яйца е нисък.

Източници: ertnews.gr