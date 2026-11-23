Спечелилата парламентарните избори в Сърбия на 25 октомври „Студентска листа“ планира да ограничи риалити предаванията по националните телевизии до 45 минути дневно и да насърчи въвеждането на четиридневна работна седмица без намаляване на заплатите. Кандидатите на формацията спечелиха 140 от общо 250 места в сръбския парламент.

Предложенията са част от програмата на формацията за медийна и трудова реформа. Според телевизия Ен1 риалити предаванията по националните телевизии трябва да бъдат забранени преди 23:00 часа, а общото им дневно излъчване да не надхвърля 45 минути.

Ограничения за риалити форматите

Предавания като „Елит“, базиран на концепцията на „Биг Брадър“, ще останат достъпни чрез платени платформи. За тях се предвиждат възрастови ограничения и родителски контрол.

Телевизиите ще трябва незабавно да прекратяват излъчването при случаи на насилие, заплахи или реч на омразата. Мерките са част от по-широк план за промени в медийната система, която според критиците е била превърната в пропаганден инструмент на досегашната власт.

32-часова работна седмица

В трудовата си програма „Студентска листа“ предлага насърчаване на 32-часова работна седмица без намаляване на възнагражденията. Планът включва още ограничаване на извънредния труд до осем часа седмично, намаляване на срочните трудови договори и забрана работодателите да контактуват със служителите извън работно време.

Вук Вуксанович, анализатор и преподавател по външна политика в Кралския колеж в Лондон, предупреждава, че изпълнението на тези намерения ще бъде сериозно изпитание за формацията.

„Победата на изборите и управлението на страната са две много различни неща“, казва Вуксанович пред „Телеграф“.

По думите му подобни трудови мерки са по-подходящи за богати скандинавски държави, отколкото за страна със средни доходи като Сърбия.

Промяна във външната политика

Сред външнополитическите намерения на формацията са ускоряване на реформите по европейския път и ограничаване на руското влияние в сръбските институции. „Студентска листа“ не предвижда налагане на санкции срещу Москва.

Планът включва прекратяване на търговията с оръжие с Израел и спиране на свързания с него проект за производство на дронове в Сърбия. По отношение на Косово формацията подкрепя продължаването на диалога с Прищина с посредничеството на Европейския съюз, но не предвижда признаване на независимостта му, обявена през 2008 г.

Студентското движение възниква след срутването на бетонната козирка на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 г. При инцидента загиват 16 души. Последвалите масови протести срещу корупцията на тогавашното правителство и президента Александър Вучич довеждат до изборната победа на формацията.

Сега пред „Студентска листа“ стои задачата да превърне програмните си намерения в реални законови и управленски решения.