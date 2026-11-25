Шествие под мотото „Нито една повече“ се проведе в София срещу насилието над жени. Протести и шествия имаше едновременно в столицата и още пет града, а отделна проява беше организирана и в Пловдив.

Инициативата е на колектива „Феминистки мобилизации“. Организаторите заявяват, че в България десетки жени губят живота си заради пола си. Те посочват още, че всяка трета жена на възраст между 18 и 29 години е преживяла насилие от партньор.

Искания за превенция и образование

Сред основните искания на протестиращите са мерки за превенция, обучение и образование. Според организаторката Мариана Ореловска промени са необходими във всички системи в страната.

„Изключително много неща трябва да се направят и то във всички системи в България и не само. Ние имаме няколко по-структурирани искания, но ако трябва да ги обобщя с една-две думи, са свързани с превенцията, а превенцията е свързана с обучение, образование.“

На протеста присъства и Симеон Петров. Той заяви, че продължаващото насилие показва проблем в обществото и че то не бива да се приема като нормална част от ежедневието.

„Това е фундаментална ценност, която се е счупила и щом продължава да съществува този проблем в обществото, значи нещо не е наред. Това са нещата, които са ме накарали да дойда тук - да покажа, че това не е нормална част от обществото.“

В края на изказването си Петров призова хората да показват любов към близките си всекидневно.

Източници: bntnews.bg