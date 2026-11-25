Започна строителството на многофункционален спортен център в столичния район „Младост“. Комплексът ще бъде изграден на бул. „Александър Малинов“, непосредствено до метростанция „Александър Теодоров-Балан“, а очакваният срок за завършване е 2028 г. Първата копка направи кметът на София Васил Терзиев.

Проектът се реализира чрез публично-частно партньорство и предвижда близо 12 000 кв. м разгъната застроена площ. Инвестицията е около 12 млн. евро, съобщи Терзиев, цитиран от БТА. По информация на „Медиапул“ строителният срок, посочен от изпълнителите, е 11 месеца, докато в представените параметри на проекта фигурира максимален срок от 577 календарни дни.

Зала, басейн и зони за различни спортове

Многофункционалната зала ще бъде предназначена за тренировки и състезания по баскетбол, волейбол, минифутбол и тенис. Предвидени са телескопични трибуни, които ще позволяват пространството да се променя според вида на заниманията. В залата ще има и 12-метрова стена за спортно катерене.

Според параметрите, представени от Столичната община, залата ще разполага с 448 зрителски места. БТА обаче цитира Васил Терзиев с данни за 500 места, което показва разминаване в публично оповестените числа. Окончателният капацитет следва да бъде уточнен в проектната документация.

В комплекса е предвиден закрит 25-метров плувен басейн с шест коридора. Проектът включва още два закрити корта за падел, фитнес зона с площ над 1000 кв. м, пет зали за групови тренировки и отделна зала за тенис на маса. Съоръженията ще бъдат достъпни както за спортни клубове, така и за деца, младежи и граждани, които спортуват самостоятелно.

Общински терен и частна инвестиция

Центърът ще бъде построен върху терен с площ над 7 декара, собственост на общинското дружество „Софийски имоти“ ЕАД. След завършването комплексът ще остане собственост на дружеството.

Моделът беше подготвен с решение на Столичния общински съвет от 2024 г. То даде възможност „Софийски имоти“ да проведе конкурс за учредяване на право на строеж върху свой имот срещу задължение за изграждане на спортния център върху терена на бул. „Александър Малинов“.

„Общината не винаги да бъде единственият инвеститор. Това е модел, който се надяваме да виждаме все по-често в София“, каза Васил Терзиев при първата копка.

Над 40% от терена ще бъде озеленен. Проектът предвижда засаждането на 151 нови дървета, подземен паркинг със 97 места за автомобили и 43 места за велосипеди. Главният пешеходен вход ще бъде откъм булеварда и метростанцията.

На събитието присъстваха председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, изпълнителният директор на „Софийски имоти“ Димитър Шивачев и кметът на район „Младост“ Ивайло Кукурин.