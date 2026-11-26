НАТО не подкрепя идеята съюзнически сили да свалят руски ракети и дронове над територията на Украйна. Това заяви заместник-министърът на националната отбрана на Полша Цезари Томчик, според когото подобна операция би създала „множество усложнения“.

„НАТО по никакъв начин не подкрепя това. Това би създало множество усложнения“, каза Томчик. Той уточни, че обсъжданията за възможността за противодействие на руски въздушни цели над Украйна продължават от няколко месеца, но предишните разговори са приключили с извода, че подобна процедура е „невъзможна“.

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По думите му прилагането на такъв механизъм би изисквало съгласието на Киев, обмен на предупреждения и достъп на съюзнически сили до украинското въздушно пространство. Необходимо би било и единодушно решение на всички държави членки на НАТО.

Полша настоява за обсъждане на прехващането

Варшава призова съюзниците си да обсъдят възможността руски ракети да бъдат прехващани още над Украйна, когато се насочват към територията на държава от НАТО. Полският призив последва нарушение на въздушното пространство на страната от три руски ракети по време на масирана руска атака срещу Украйна.

Цезари Томчик не е потвърдил информацията, че Полша отново е отправила официално искане към Алианса. Той обаче подчерта, че всяко съществено решение, засягащо въздушното пространство над Украйна, трябва да бъде взето от НАТО като цяло. Полски медии съобщиха, че въпросът е бил обсъждан от съюзниците на 23 ноември след инцидента с руските въздушни цели.

Според Асошиейтед прес нарушаването на полското въздушно пространство е станало на фона на многонационално военно учение в югоизточната част на страната. В него са участвали около 2800 военнослужещи от Белгия, Естония, Франция, Германия, Литва, Нидерландия, Испания, Швеция и Великобритания, като Полша е осигурявала логистична подкрепа.

Варшава подготвя зона с ограничения за полетите

На фона на поредните въздушни инциденти полското правителство планира да въведе зона, забранена за полети, в източната част на страната. Очаква се мярката да влезе в сила до края на 2026 г. или в началото на 2027 г.

Тази зона би била отделна от предложението за прехващане на руски ракети и дронове над украинска територия. Докато второто изисква съгласие на всички съюзници и достъп до въздушното пространство на Украйна, полските ограничения са национална мярка, свързана с действията на Варшава за защита на собственото ѝ въздушно пространство.

Източници: focus-news.net, apnews.com, polskieradio.pl