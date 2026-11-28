На 28 ноември 1943 г. в Техеран започва срещата, която за първи път събира лично лидерите на трите големи съюзнически сили във Втората световна война. В съветското посолство в иранската столица се срещат председателят на Съвета на народните комисари на СССР Йосиф Сталин, президентът на САЩ Франклин Рузвелт и министър-председателят на Великобритания Уинстън Чърчил. Разговорите продължават до 1 декември.

Военната цел на конференцията е съгласуване на ударите срещу нацистка Германия. Държавният департамент на САЩ посочва, че тримата лидери постигат съгласие за следващите фази на войната в Европа и Азия. Вашингтон и Лондон поемат ангажимент за десант в Северна Франция през май 1944 г., а Москва се съгласява да започне едновременно настъпление на Източния фронт, за да попречи на германското командване да прехвърля сили към Запада.

Съгласие за операциите от изток и запад

Военните щабове на трите държави обсъждат операция „Овърлорд“ и действията в Южна Франция. В подписаното на 1 декември военно споразумение е записано, че десантът в Северна Франция трябва да бъде проведен през май 1944 г., в съчетание с операция в Южна Франция. Съветските сили трябва да започнат настъпление приблизително по същото време, за да задържат германските войски на Източния фронт.

В Декларацията на трите сили лидерите заявяват: „Нашите народи ще работят заедно във войната и в мира, който ще последва“. Документът съдържа и формулировката, че е постигнато „пълно съгласие относно мащаба и сроковете на операциите“, които ще бъдат предприети от изток, запад и юг.

Поглед към следвоенния свят

Обсъждането не се ограничава до бойните действия. В Техеран е потвърден стремежът към създаване на обща международна организация, която да поддържа мира и сигурността след края на войната. Идеята вече е формулирана в декларацията на четирите сили, приета в Москва през октомври 1943 г., а тримата лидери я свързват с бъдещото сътрудничество между големи и малки държави.

На 1 декември е приета и отделна декларация за Иран. САЩ, СССР и Великобритания признават приноса на страната към съюзническите военни усилия и заявяват подкрепа за нейната независимост, суверенитет и териториална цялост. Иран е важен транспортен коридор за доставките от чужбина към Съветския съюз.

Техеранската конференция укрепва антихитлеристката коалиция и показва, че държави с различен обществен строй могат да координират действията си по общи международни въпроси. Решенията за втория фронт са реализирани през следващата година: на 6 юни 1944 г. съюзническите сили извършват десанта в Нормандия, а Червената армия започва мащабни настъпателни операции на Източния фронт.

Източници: history.com