На 28 ноември 1990 г. Маргарет Тачър официално подава оставка като министър-председател на Великобритания. Ден по-рано Джон Мейджър е избран за лидер на Консервативната партия и така е посочен за нейния наследник. Тачър напуска властта след повече от 11 години на „Даунинг стрийт“ 10, превръщайки края на управлението си в един от най-значимите политически обрати в британската история.

Пътят към оставката започва с вътрешна битка в управляващата партия. На 20 ноември 1990 г. Тачър получава 204 гласа срещу 152 за Майкъл Хезълтайн в първия тур на изборите за лидер. Тя обаче не постига необходимата преднина и обявява, че няма да участва във втория тур. Впоследствие в надпреварата влизат финансовият министър Джон Мейджър и външният министър Дъглас Хърд.

На 22 ноември Тачър съобщава, че ще се оттегли, след като е разговаряла с колеги от кабинета. В изявлението си тя посочва, че единството на партията и перспективата за победа на следващите парламентарни избори ще бъдат по-добре защитени, ако се оттегли и позволи на други представители на кабинета да се състезават за лидерския пост.

Мейджър печели след втория тур

На 27 ноември Джон Мейджър получава 185 гласа, Майкъл Хезълтайн – 131, а Дъглас Хърд – 56. Хърд и Хезълтайн се оттеглят след обявяването на резултата, с което Мейджър остава единственият кандидат за лидер на Консервативната партия. На следващия ден той официално поема премиерския пост.

„Нашата задача сега е ясна: ще обединим партията напълно и ще спечелим следващите избори“, заявява Мейджър след избора си.

Тачър определя победата му като повод за задоволство и призовава консерваторите да се обединят около новия лидер. Изборът на Мейджър слага край на нейното лидерство в партията, започнало на 11 февруари 1975 г.

Краят на ерата на „Желязната лейди“

Маргарет Тачър става първата жена министър-председател на Великобритания на 4 май 1979 г. Тя е и първият британски премиер с висше образование по естествени науки – завършва химия в Оксфордския университет. Наричана „желязната лейди“, Тачър печели три последователни парламентарни избори и остава начело на правителството до 28 ноември 1990 г.

Натискът срещу нея се засилва през есента на 1990 г. след оставката на Джефри Хау и споровете за европейската политика. Предизвикателството на Хезълтайн превръща вътрешнопартийния конфликт в лидерска криза, която завършва с оттеглянето на Тачър. С нейното напускане приключва най-дългият непрекъснат период на управление на британски министър-председател през XX век.

Източници: theguardian.com, washingtonpost.com