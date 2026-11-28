Дъжд, сняг и силен север-североизточен вятър се очакват в България в събота. Валежите ще се усилят и на много места временно ще бъдат интензивни и значителни по количество. В югоизточните райони са възможни и гръмотевици, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология.

„В събота валежите ще се усилят“, посочва прогнозата на НИМХ. Със застудяването дъждът в Северна България и високите полета ще преминава в сняг, като ще се образува снежна покривка. Около 14 часа температурите ще са от 1-2° в северозападните райони до около 12° по Черноморието. В София се очакват около 4-5°, във Варна около 10-11°, а в Бургас – 8-10°.

Предупреждения за значителни валежи

За 28 ноември НИМХ е издал жълт и оранжев код за значителни валежи от дъжд и сняг в страната. Вятърът от север-североизток ще се усилва и ще допринася за понижението на температурите. В отделни райони валежите от дъжд ще преминават в сняг, което може да доведе до временна снежна покривка.

Условията в планините и край морето

В планините ще вали сняг. На връх Ботев, Черни връх и Мусала прогнозата е за обилен снеговалеж, а температурите по най-високите части ще останат под нулата. На 2000 метра се очакват около минус 2° до минус 1°.

По Черноморието ще има валежи от дъжд, като температурите ще бъдат по-високи от тези в западните и северните райони. За Варна НИМХ прогнозира около 10-11°, а за Бургас – около 8-10°. В югоизточната част на страната валежите може да са придружени от гръмотевици.

В неделя валежите ще отслабнат и до вечерта почти навсякъде ще спрат. Дъждът в по-голямата част от Южна България също ще преминава в сняг, а температурите ще останат близки до нулата.

Източници: meteo.bg, weather.bg