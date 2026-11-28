Владимир Зеленски разкритикува Доналд Тръмп за думите му, че Владимир Путин е негов приятел, и заяви, че руският президент не може да бъде възприеман по този начин, докато Русия води война срещу Украйна.

„Той е агресор и убиец. Не може да бъде приятел, просто не може“, каза украинският президент в интервю за Би Би Си, излъчено в петък. Зеленски определи като „странно“ изказването на Тръмп и го сравни с това някой да нарича Адолф Хитлер свой приятел по време на Втората световна война.

Тръмп нарече Путин „мой приятел“ след срещата им на върха в Китай. В четвъртък американският президент защити позицията си, като заяви, че целта му е да постигне споразумение и да спре убийствата. Според Тръмп основният проблем пред уреждането на конфликта е, че украинският и руският лидер „наистина се мразят“.

Белият дом не е дал публичен отговор на думите на Зеленски. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обаче заяви, че украинският президент обижда своя колега и показва, че не желае да следва пътя към мирно споразумение.

Спорът за ракетите „Пейтриът“

Критиките на Зеленски към Вашингтон не се ограничават до дипломатическия тон на Тръмп. Украинският президент заяви, че Пентагонът забавя доставката на ракети-прехващачи, които вече са платени от партньорски държави. Той предупреди, че Украйна почти е изчерпала запасите си от боеприпаси за системите „Пейтриът“.

На 30 октомври администрацията на Тръмп одобри предложена продажба на 500 ракети „Пейтриът“ за Украйна на стойност 2,1 млрд. долара. Покупката се финансира с дарения от Канада, Германия и Норвегия, а американски средства не са предвидени. Одобрението дойде след обвиненията на Киев, че доставките се бавят.

Ракетите са особено важни за Украйна, защото системите „Пейтриът“ могат да прехващат балистични ракети, срещу които други средства за противовъздушна отбрана имат по-ограничени възможности. Според Асошиейтед прес недостигът се задълбочава след войната между САЩ и Иран, която е изчерпала значителна част от американските запаси от ракети-прехващачи. Пентагонът отхвърля твърденията за недостиг на боеприпаси.

Натискът върху украинската отбрана расте

Дебатът се води на фона на ново засилване на руските удари по украинската енергийна инфраструктура. На 26 ноември украинските власти съобщиха за атака с балистични ракети и 113 дрона, засегнала няколко региона и оставила екипи да възстановяват електроснабдяването.

Зеленски предупреди, че Москва подготвя нов масиран удар по електропреносната мрежа и призова партньорите си да ускорят доставките на средства за противовъздушна отбрана. За Киев това превръща спора за ракетите „Пейтриът“ не само във въпрос на военна помощ, но и на защита на градовете и енергийната система през зимата.

Източници: apnews.com