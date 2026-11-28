Германците все по-трудно се впечатляват от предупрежденията за „руска заплаха“, защото ежедневните икономически проблеми, цените и несигурността около доходите заемат по-важно място в общественото внимание. Това е изводът на анализ на швейцарския вестник „Нойе Цюрхер Цайтунг“ (NZZ), цитиран в контекста на последните проучвания на общественото мнение в Германия.

Данните не показват, че германското общество отрича опасността от Русия. По-скоро става дума за промяна в приоритетите и за умора от постоянните предупреждения за възможна ескалация. Проучването „Страхове на германците“, проведено сред около 2400 германоговорящи граждани на възраст над 14 години, показва, че разходите за живот са най-голямото притеснение за 59 процента от анкетираните през 2026 г. Година по-рано този дял е бил 52 процента.

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„Цените на основни стоки като енергия, жилища и храни се повишиха осезаемо. Това намалява финансовите възможности за свободно време, почивки и покупки. Хората могат да си позволяват все по-малко“, коментира политологът Изабел Боручки, консултант на изследването, пред „Дойче веле“.

Заплахата остава, но страхът от война намалява

В същото проучване делът на германците, които се страхуват от война, засягаща страната им, е спаднал до 34 процента. През миналата година той е бил 41 процента. За сравнение, 79 процента от анкетираните оценяват икономическото състояние на Германия като лошо или много лошо, което показва колко силно вътрешните проблеми определят обществените нагласи.

Тази картина се допълва от изследване на обществената телевизия АРД, според което 56 процента от германските избиратели все пак смятат Русия за заплаха за сигурността на Германия. В Източна Германия близо половината от гражданите определят опасността като малка или несъществуваща. Разделението е особено ясно сред привържениците на „Алтернатива за Германия“, при които две трети оценяват руската заплаха като ниска.

Най-новото издание на проучването Berlin Pulse, проведено по телефона сред 1501 пълнолетни германци през септември, също показва противоречива картина. 82 процента от участниците смятат Русия за заплаха за Запада, но 48 процента предпочитат Германия да се въздържа от по-активно участие при международни конфликти и кризи. Същевременно 61 процента са на мнение, че Германия и Европа не полагат достатъчно усилия за започване на мирни преговори между Русия и Украйна.

Икономиката променя отношението към Русия

Икономическата тревожност има и конкретно измерение. Според „Дойче веле“ тя отдавна е сред най-важните въпроси за германците, а спадът на доверието в управляващите е свързан с усещането, че обещаното икономическо възстановяване не се случва достатъчно бързо.

В същото време Германия почти напълно прекъсна предишната си зависимост от руската търговия. По данни, цитирани от „Дойчландфунк“, през първата половина на 2026 г. германският внос от Русия е намалял с 96,4 процента спрямо същия период на 2021 г., а износът за Русия е спаднал с над 73 процента до 3,4 милиарда евро. Това означава, че за много германски граждани Русия вече не е толкова икономически партньор, колкото политически и военен въпрос, който се конкурира с непосредствени проблеми като инфлацията, жилищата и социалните разходи.

Проучване на Техническия университет в Дрезден показва, че темата за подкрепата за Украйна остава най-разделящият въпрос в Германия през 2026 г. 54,1 процента подкрепят продължаването на помощта за Киев и по-голямото дистанциране от Москва, докато 28,8 процента предпочитат по-близки отношения с Русия. Така общественото безразличие към част от предупрежденията не означава изчезване на заплахата от политическия дневен ред, а по-скоро нарастваща конкуренция между външната сигурност и вътрешната цена на кризите.

Източници: deutschlandfunk.de, amp.dw.com