Тайванците гласуват за кметове, окръжни управители, общински съветници и други местни представители в избори, провеждани едновременно в 22 града и окръга. Право на глас имат около 19,58 милиона души, а избирателните секции са 18 244 в 8906 района. В изборния процес са ангажирани над 300 000 служители.

Изборите, известни като „девет в едно“, включват 11 051 местни длъжности. В шестте най-големи градски района – Тайпе, Нов Тайпе, Таоюан, Тайчун, Тайнан и Гаосюн – се избират кметове, а в останалите части на острова вотът е за кметове или управители на градове и окръзи, както и за местни законодателни органи.

Оспорвана битка за столицата

В Тайпе действащият кмет Цзян Уан-ан от опозиционния Гоминдан се изправя срещу депутата Пума Шън от управляващата Демократична прогресивна партия. Състезанието е сред най-наблюдаваните, тъй като столицата е важен политически център и често се разглежда като възможна стъпка към национална кариера.

Кампанията в столицата беше насочена основно към местни теми – транспорта, градската среда, социалните услуги и достъпността на жилищата. Китайските отношения и сигурността присъстваха в политическия фон, но не доминираха в посланията към избирателите. Асистент-професорът по политически науки Санхо Чънг оцени пред Асошиейтед прес, че „те няма какво да губят на тези избори“, имайки предвид партиите и кандидатите, които търсят политическа полза от местния вот.

Тест преди президентските избори

Резултатите ще покажат каква е подкрепата за управляващата партия на президента Лай Циндъ извън националните избори. Победа в ключови градове като Тайпе, Нов Тайпе или Тайчун би дала на Демократичната прогресивна партия по-силна позиция при подбора на кандидати и формулирането на послания преди президентския вот през 2028 г.

Местните избори обаче не са пряк референдум за националната политика. Анализатори предупреждават, че поведението на избирателите при местен вот често се определя от конкретни градски проблеми и от личната популярност на кандидатите, а не само от отношението към правителството или Китай.

Заедно с местните избори се провежда и национален референдум за ядрената енергетика. В него могат да участват над 20 милиона души, което е повече от броя на избирателите в местния вот заради различните изисквания за участие. Гласуването приключва в 16:00 часа местно време, след което започва преброяването и се очакват първите резултати.

Предишните местни избори през 2022 г. завършиха с отчетливо предимство за Гоминдана, който спечели 14 кметски и окръжни поста, докато Демократичната прогресивна партия взе пет. Новият вот ще покаже дали управляващата партия е успяла да промени това съотношение и дали опозицията ще запази влиянието си в местната власт.

Източници: apnews.com, focustaiwan.tw, malaysia.news.yahoo.com