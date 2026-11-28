Около шестима висши представители на администрацията на Доналд Тръмп живеят или са живели в защитени жилища на военни бази около Вашингтон. CNN определя броя като исторически висок за цивилни политически назначения, тъй като тези жилища обичайно са предназначени за висши военни служители.

Сред назованите са министърът на финансите Скот Бесънт, главният прокурор Тод Бланш, държавният секретар Марко Рубио, министърът на отбраната Пийт Хегсет и началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър. Съпругата на Милър, Кейти Милър, също е преместена със семейството им в защитено жилище.

Заплахи от Иран и тормоз срещу служители

Скот Бесънт е последният от висшите представители, за които беше съобщено, че са се преместили във военна база. Според Асошиейтед прес решението е взето заради опасения за сигурността му. Бесънт е ръководил санкционния натиск срещу Техеран, а американските власти са отчели засилени опити на Иран да преследва американски служители в Близкия изток и на други места.

„Следвам инструкциите на Сикрет сървис и се преместих от дома си във военна база“, заяви Бесънт, цитиран от Ройтерс. Той каза, че няма да бъде уплашен от иранските заплахи. Иран отрича да е планирал нападения срещу американски представители или хора на американска територия.

Тод Бланш е преместен във военна база заради опасения за сигурността, докато Стивън Милър и семейството му са напуснали дома си след тормоз и заплахи. CNN свързва преместванията не само с външни заплахи, но и с нарастващи опасения от политическо насилие в Съединените щати.

Конгресът поиска данни за настаняването

Случаите вече привлякоха вниманието на Конгреса. Комисията по въоръжените сили към Камарата на представителите изиска от Пентагона доклад за всички политически назначения, живели във военни жилища между 1 януари 2025 г. и 31 декември 2026 г.

Докладът трябва да бъде представен до 1 май 2027 г. и да съдържа броя на настанените служители, причините за всяко настаняване, продължителността на престоя и правното основание. Комисията иска още информация за конкретните достоверни заплахи, разходите за охрана, договорите за наем и размера на плащанията.

Искането идва на фона на вече потвърденото от Асошиейтед прес преместване на Бесънт, както и на данните, че Рубио и Хегсет също живеят във военни бази. Предстоящият доклад трябва да покаже колко широко е разпространена практиката и дали за отделните служители са използвани еднакви правила за сигурност и наем.

Източници: apnews.com, iranintl.com, kitco.com