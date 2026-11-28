Руски сили за противовъздушна отбрана са свалили още 21 безпилотника, насочвали се към Москва, съобщи кметът на столицата Сергей Собянин. Така броят на унищожените дронове от вечерта на 27 ноември до нощта на 28 ноември достигна 69.

„Специалисти от аварийните служби работят на мястото на падането на отломки“, се посочва в съобщението, цитирано от РБК. В него не се съобщава за пострадали или за конкретни материални щети.

Още новини от Украйна

Предишна атака с 355 безпилотника

Новото съобщение идва след поредица от информации за дронове, летели към Московския регион. При предишен мащабен случай, в нощта срещу 24 ноември, към района са се насочвали 355 безпилотни летателни апарата в рамките на девет часа.

„По-голямата част е неутрализирана от силите на ПВО на Министерството на отбраната на далечни подстъпи“, заяви тогава Собянин. По думите му още 63 дрона са били унищожени непосредствено на подстъпите към Москва.

Източници: rbc.ru, kommersant.ru