Германският Бундестаг одобри федералния бюджет за 2027 г., в който са заложени 11,612 млрд. евро за подкрепа на Украйна. Сумата е малко над предвидените 11,547 млрд. евро за 2026 г. и е предназначена за укрепване на сигурността, отбраната и стабилността на държави, нападнати в нарушение на международното право.

Общият обем на германския федерален бюджет за следващата година е 555,94 млрд. евро. Той беше подкрепен от управляващите фракции на ХДС/ХСС и Германската социалдемократическа партия. Против гласуваха „Алтернатива за Германия“, „Съюз 90/Зелени“ и „Левите“.

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Берлин запазва военната подкрепа на високо ниво

Германското външно министерство определя предвидените средства като около 11,6 млрд. евро двустранна военна подкрепа за Украйна през 2027 г. Германският външен министър Йохан Вадефул заяви: „Ще продължим непоколебимата си подкрепа за Украйна. Планираме да запазим водещата си роля в подкрепата за Украйна през зимата и през 2027 г.“

По данни на украинското Министерство на отбраната германската помощ е нараснала от 2 млрд. евро през 2022 г. до 5,4 млрд. евро през 2023 г., 7,1 млрд. евро през 2024 г. и 8,3 млрд. евро през 2025 г. За 2026 г. са отчетени около 11,55 млрд. евро. Общият размер на предоставената или планираната германска военна помощ от началото на пълномащабната руска инвазия достига 34,35 млрд. евро.

В средносрочния финансов план на Германия е заложено финансирането за Украйна да бъде 8,5 млрд. евро годишно от 2028 до 2030 г. Това означава по-ниско годишно ниво след 2027 г., но германското правителство представя промяната като част от многогодишно бюджетно планиране, а не като отказ от подкрепа.

Европейското финансиране остава нерешено

Германското решение идва на фона на отделни преговори в Европейския съюз. Европейската комисия оценява недостига във финансирането на Украйна през 2027 г. на около 70 млрд. евро. От тях приблизително 30 млрд. евро са необходими за държавния бюджет, а около 40 млрд. евро - за отбраната.

Лидерите на ЕС не успяха да постигнат окончателно споразумение по предложен заем от 45 млрд. евро за Украйна. Въпросът се очаква да бъде обсъден отново през декември. Германската помощ от 11,6 млрд. евро за 2027 г. е национално бюджетно решение и не заменя европейския механизъм, който трябва да покрие част от по-широкия финансов дефицит на Киев.

Източници: bundestag.de, euronews.com, kyivindependent.com