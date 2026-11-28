Мелания Тръмп е помогнала за връщането на още девет украински и руски деца при техните семейства. С последната операция общият брой на децата, събрани с близките им чрез хуманитарните ѝ усилия, достигна 43, съобщи Белият дом.

Децата са върнати от Русия и от окупирани от Русия територии на Украйна. При операцията е помогнато и на 29-годишна жена с увреждане, съобщи украинският омбудсман. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американската първа дама за посредничеството при последното връщане.

Сред децата е осемгодишният Артьом, който се е срещнал с майка си Алина Сидоренко на границата между Беларус и Украйна. Двамата са били разделени близо пет години. Според Асошиейтед прес момчето е изтичало от автобуса при пристигането му и се е хвърлило в прегръдките на майка си.

Посредничество между Русия и Украйна

„Децата в този регион на света, както и децата навсякъде, не могат да разберат защо географията и правителствата са ги поставили сред ужасите на войната“, заявява Мелания Тръмп. Тя допълва, че възрастните имат моралното задължение да поставят децата над разделенията, породени от войната.

Последната операция е седмото подобно обединяване на деца със семействата им от началото на втория мандат на Доналд Тръмп. Мелания Тръмп посочва, че последното връщане е станало с „пълното съдействие“ на руското и украинското ръководство.

По данни, цитирани от Зеленски, Украйна е успяла да върне общо 2875 деца чрез различни операции. Инициативата на Мелания Тръмп е отделна поредица от договорености, свързани с деца, разделени от семействата си заради войната.

Работата ѝ по темата започва през август 2025 г., когато Доналд Тръмп предава на Владимир Путин писмо от съпругата си с призив за мир. По-късно Мелания Тръмп заявява, че поддържа пряк канал с лидерите на Русия и Украйна по въпроса за децата.

Шестдневно примирие в Олешки

През октомври Мелания Тръмп помогна и за договарянето на локално прекратяване на огъня в Олешки, окупиран от Русия град в южната част на Украйна. Примирието беше в сила от 27 октомври до 1 ноември и имаше хуманитарна цел – доставка на храна, вода и лекарства и евакуация на цивилни.

Около 800 души са успели да напуснат града по време на паузата в бойните действия. На 5 ноември Мелания Тръмп събра руски и украински представители в Белия дом, за да отбележи постигнатото споразумение. Тогава тя представи инициативата като възможен модел за по-нататъшно хуманитарно сътрудничество, но примирието в Олешки не доведе до общо прекратяване на войната.

Източници: apnews.com, washingtonpost.com, cbsnews.com