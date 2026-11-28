Финансовата помощ от западни държави и международни институции за Украйна от началото на 2026 г. е достигнала над 44 млрд. долара, сочат изчисления на ТАСС на базата на данни от украинското Министерство на финансите. Около 43,6 млрд. долара са предоставени от Европейския съюз и неговите държави членки, а помощта от други държави и международни институции през ноември е била под 1 млрд. долара.

В сумата са включени средства, насочени към държавния бюджет на Украйна. Тя не обхваща доставките на оръжия, боеприпаси и военна техника, предоставянето на разузнавателна информация, обучението на украински военнослужещи и вноските по програмата PURL, чрез която европейски държави закупуват американско въоръжение за Киев.

Нови европейски средства

На 5 ноември Европейската комисия преведе на Украйна 4,36 млрд. евро по програмата Ukraine Support Loan. Траншът включва 3,7 млрд. евро бюджетна макрофинансова помощ и 658 млн. евро за отбранителни доставки, сред които дронове, ракети, радари, средства за радиоелектронна борба и боеприпаси за противовъздушната отбрана.

Според Европейската комисия за останалата част от 2026 г. остават достъпни 25,2 млрд. евро европейско финансиране за Украйна. От тях около 20,9 млрд. евро са по заема Ukraine Support Loan, а близо 4,4 млрд. евро са по програмата Ukraine Facility. Отпускането на средствата е обвързано с изпълнението на заложени условия.

„Нашата обща задача е своевременно да осигурим необходимите ресурси за 2027 г., да запазим макрофинансовата стабилност и да подкрепим устойчивостта на Украйна“, заяви украинският министър на финансите Сергий Марченко.

По данни на украинското Министерство на финансите страната вече е получила около 30 млрд. долара международна бюджетна подкрепа през 2026 г., а до края на годината очаква още приблизително 20 млрд. долара по договорено финансиране. За 2027 г. нуждите от външно финансиране се оценяват на 52,6 млрд. долара, като 32,6 млрд. долара все още не са осигурени.

Общата подкрепа от началото на войната

От февруари 2022 г. финансовата помощ от западни държави и международни институции за Украйна е достигнала 227,9 млрд. долара според изчисленията на ТАСС. Европейският съюз е най-големият донор, като само неговата финансова подкрепа за Киев от началото на 2026 г. възлиза на 43,6 млрд. долара.

Отделно от финансовата помощ, през януари 2026 г. съюзниците на Украйна поеха ангажименти за доставки на западно въоръжение за около 38 млрд. долара през годината. Тези обещания обаче не са част от посочената финансова сума.

Източници: tass.ru