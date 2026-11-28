Саудитската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила две балистични ракети, изстреляни към столицата Рияд, съобщи ръководената от Саудитска Арабия коалиция в Йемен. Според говорителя ѝ генерал-майор Турки ал-Малики ракетите са били изстреляни от йеменските хуси.

„Въздушната отбрана прехвана и унищожи две балистични ракети, изстреляни от хусите към Рияд“, заяви Турки ал-Малики.

Говорителят не е посочил данни за жертви или материални щети, свързани с прехванатите ракети. По-късно коалицията съобщи и за унищожени два дрона над Източната провинция, където се намират голяма част от петролните съоръжения на кралството.

Нови атаки срещу пристанища и енергийни обекти

Съобщението за ракетите към Рияд последва серия от инциденти в различни части на Саудитска Арабия. Коалицията заяви, че е унищожила крилата ракета, насочена към западната част на страната, както и дрон близо до ислямското пристанище в Джеда.

Отделен снаряд, изстрелян от хусите, е паднал в пристанището Джазан на брега на Червено море. По данни на коалицията са нанесени леки материални щети, но няма цивилни жертви. Видът на снаряда все още не е бил уточнен.

Хусите заявиха, че атаките срещу пристанищата Джеда и Джазан са ответни действия след удари на коалицията по пристанището Ходейда в западен Йемен. Групировката пое отговорност и за нападение срещу нефтопреработвателния комплекс Рас Танура, но коалицията съобщи единствено за четири унищожени дрона над района, без да потвърди, че рафинерията е била поразена.

Ескалацията засегна и финансовия район на Рияд

На 25 ноември 11 души бяха ранени при удар по кула във финансовия район на Рияд. Сградата, в която се намира централата на саудитския публичен инвестиционен фонд, е била атакувана за втори път за по-малко от седмица. При първия инцидент на 19 ноември са отчетени материални щети, но няма ранени.

Новите прехващания се вписват в рязко засилване на ракетните и дроновите атаки срещу саудитски летища, пристанища, енергийни обекти и цивилна инфраструктура. Саудитска Арабия ръководи военна коалиция в подкрепа на международно признатото правителство на Йемен от март 2015 г., след като хусите завзеха Сана и други части на страната през 2014 г.

През последните месеци коалицията и хусите си разменят обвинения за удари по цивилни и икономически обекти. Към момента са потвърдени от саудитска страна прехващанията над Рияд и Източната провинция, докато твърденията на хусите за поразени саудитски цели не са потвърдени независимо във всички случаи.

Източници: f.aa.com.tr, thenationalnews.com, apnews.com