Руски безпилотен летателен апарат, или БПЛА – дистанционно управляван летателен апарат без екипаж на борда, е повредил две учебни заведения в централната част на Кременчук, Полтавска област. При атаката са пострадали четирима души, сред които три деца.

Първоначално областните власти съобщиха за двама пострадали, но по-късно броят им е увеличен на четирима. Украинската правда цитира ръководителя на Полтавската областна военна администрация Виталий Дякивнич, според когото „на място работят екстрените служби“. Повредите по сградите и състоянието на пострадалите се уточняват.

Отделна руска атака е засегнала транспортна инфраструктура в Днипро. Ранени са двама души, на които се оказва медицинска помощ. „Руснаците нанесоха удар по обект на транспортната инфраструктура“, заяви областният управител Александър Ганжа, цитиран от Украинската правда. В съобщението не се посочват подробности за конкретния обект и размера на щетите.

Хиляди дронове и десетки въздушни удари

Вечерната сводка на украинския Генерален щаб показва, че атаките срещу градовете са част от по-широка бойна активност. От началото на 27 ноември до 22:00 часа са регистрирани 134 бойни сблъсъка – пряк контакт между руските и украинските сили по отделни участъци на фронта.

Генералният щаб съобщава още за 47 въздушни удара, 143 управляеми авиобомби, 4940 дрона камикадзе и 1526 обстрела на населени места и позиции на украинските войски. В сводката се посочват атаки по Северно-Слобожанското и Курското, Южно-Слобожанското, Лиманското, Славянското, Константиновското, Покровското, Гуляйполското и Ореховското направление.

Украинските власти продължават да уточняват щетите и броя на пострадалите, а данните за фронта са оперативни и могат да бъдат променени в следващи сводки.

Източници: pravda.com.ua