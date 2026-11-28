Офисът на военния омбудсман на Украйна предлага срокът на военната служба да се определя чрез точкова система. Идеята е военнослужещите да получат по-ясна представа кога могат да бъдат освободени, а мобилизираните да имат възможност за едногодишна отсрочка от повторно призоваване.

Предложенията бяха представени от военния омбудсман Олга Решетилова по време на среща с журналисти, в която участва и „Украинская правда“. Според нея несигурността колко още ще продължи службата и кога човек ще може да се върне към цивилния живот деморализира военнослужещите. „Правото на определеност е едно от основните права на военнослужещия“, подчерта Решетилова.

Как ще се начисляват точките

Проектът предвижда различен брой точки според условията, при които се изпълнява службата. Един бал ще се начислява за всеки месец, в който военнослужещият изпълнява бойни задачи в зоната на бойните действия. За месец престой там без изпълнение на бойни задачи ще се дават 0,4 бала.

За определени специални задачи извън зоната на бойните действия се предвиждат 0,33 бала на месец, а за служба извън тази зона – 0,2 бала. Ще се обсъжда и допълнително начисляване на точки за лечение и рехабилитация след раняване.

Набирането на 12 бала се предлага като основание за освобождаване на мобилизиран военнослужещ и за предоставяне на отсрочка от повторна мобилизация за една година. Предвижда се и месечна добавка от 50 000 гривни за военнослужещи, достигнали този праг, но решили да продължат службата си.

Отделно изчисляване за бойната зона

Офисът на омбудсмана предлага и преференциално изчисляване на времето, прекарано в зоната на бойните действия. При него ще се прилага коефициент три. Така 18 месеца служба в зоната на бойните действия ще се равняват на 4,5 години военна служба.

Достигането на този срок също се предлага като основание за подаване на рапорт за освобождаване и за едногодишна отсрочка от мобилизация. Предвижда се и цялостен анализ във военните части на военнослужещите с ограничения за годност, както и на съответствието между здравословното им състояние и заеманите длъжности.

Предложението не е действащо правило

В момента мобилизираните военнослужещи в Украйна нямат универсално право да бъдат освободени автоматично след определен брой години служба. Редът и сроковете за демобилизация се определят с отделни решения, а конкретен общ срок за службата на мобилизираните не е установен.

Следващият етап според Решетилова е обсъждане с Министерството на отбраната, Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна и други институции. Те трябва да изработят механизмите за прилагане, необходимите законодателни промени и график за поетапното въвеждане на системата. До приемането на такива промени предложението няма да променя действащите правила за освобождаване от военна служба.

Източници: pravda.com.ua, fakty.com.ua, stopcor.org