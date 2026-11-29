Пълното оттегляне на Украйна от Донбас би било „абсолютен колапс“ за държавата и обществото. Това заявява бригаден генерал Андрей Билецки, командир на Третия армейски корпус, в интервю за „Вашингтон пост“.

„Украйна не може да се съгласи да предаде Донбас“, казва Билецки. По думите му оттеглянето би означавало изоставяне на хора и територии и би се превърнало в морална граница за цялата нация.

Командирът предлага замразяване на фронта

Билецки подкрепя вариант, при който бойните действия бъдат замразени по настоящата фронтова линия. Това би означавало Украйна да приеме фактическата руска окупация на част от територията си, но да не се отказва от юридическите си претенции към нея.

Според „Вашингтон пост“ въпросът за Донбас е основното неразрешено различие в подкрепяните от Съединените щати мирни преговори. Президентът Володимир Зеленски е заявил, че отстъпването на територии няма да спре войната, тъй като според него Москва може да продължи настъплението и след украинско изтегляне.

Зеленски е посочил и че евентуално решение за пълно оттегляне от Донбас би трябвало да бъде подложено на референдум. Той обвързва подобна възможност с конкретни гаранции за сигурност от западните партньори.

Успехът на „Вивалди“ повиши влиянието му

Билецки командва участък от фронта, обхващащ голяма част от Донецка и Луганска област и приблизително една четвърт от активната фронтова линия на Украйна.

Под негово ръководство Третият армейски корпус провежда операция „Вивалди“ между май и октомври 2026 г. Украинските сили си връщат най-малко 16 населени места, преминават отново река Жеребец и възстановяват позиции по високите терени. По данни на корпуса са пленени хиляди руски военнослужещи, а 144-та мотострелкова дивизия на Русия е унищожена.

Самият Билецки признава, че Украйна изостава от Русия при безпилотните системи, артилерията и числеността на личния състав. Той обяснява успеха на операцията с изненадата, прикриването на плановете и промени в управлението на военните части.

Военните командири печелят обществено доверие

Позицията на Билецки съвпада с нагласите на значителна част от украинското общество. Проучване на Киевския международен институт по социология, проведено между 7 май и 3 юни 2026 г., показва, че 49 процента от анкетираните му имат доверие. В същото време 33 процента заявяват, че не го познават.

Друго изследване, публикувано от Националния демократичен институт, показва, че 55 процента от украинците напълно отхвърлят признаването на Крим и части от Донбас като руска територия. Само 4 процента заявяват пълно съгласие с подобно решение.

Билецки се превърна в една от най-влиятелните военни фигури в Украйна след създаването на Третата щурмова бригада през 2022 г. По-късно формированието беше разширено до Трети армейски корпус. Той е отказал предложението да оглави сухопътните войски, като е заявил, че няма решение на проблема с мобилизацията и не желае да поеме длъжност, на която не би постигнал по-добри резултати от други командири.

Недостигът на личен състав остава един от най-сериозните проблеми пред украинската армия. Той е свързан с укриване от мобилизация, дезертьорство и обществено недоволство от начина, по който се набира нов състав. На този фон военните командири получават все по-голяма тежест както на фронта, така и в обществения дебат за бъдещето на страната.

Източници: washingtonpost.com