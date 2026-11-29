Бенямин Нетаняху и Гади Айзенкот ще се срещнат отново в неделя в опит да договорят съставянето на правителство на националното единство в Израел. Срещата е насрочена за 10:00 часа местно време в хотел „Дан Акадия“ в Херцлия, съобщи партията „Ликуд“ след телефонен разговор между двамата лидери.

Новият кръг от разговори беше договорен, след като Нетаняху предложи Айзенкот да заеме първи поста министър-председател в ротационно правителство. Самият Нетаняху заяви, че в началото ще бъде заместник министър-председател. „Гади Айзенкот ще служи първи като министър-председател, а аз ще бъда заместник министър-председател в началото на мандата“, каза Нетаняху в изявление, цитирано от „Таймс ъв Израел“.

Айзенкот отговори, като даде на „Ликуд“ 24 часа да покаже, че предложението е реално, и покани Нетаняху на преки преговори. Той заяви, че разговорите трябва да се водят въз основа на подробна политическа програма, изпратена на Нетаняху предходната седмица по поверителен канал, създаден по искане на премиера. По думите на Айзенкот до момента не е получен отговор по поставените въпроси.

Мнозинството в Кнесета остава недостижимо

Предложението идва на фона на усилията на Айзенкот да състави правителство без „Ликуд“. Партията му „Яшар“ вече е подписала коалиционни споразумения с „Израел бейтену“ на Авигдор Либерман и „Демократите“ на Яир Голан. Четирипартийният блок около Айзенкот разполага с 48 места в 120-местния Кнесет, докато за мнозинство са нужни 61.

За да достигне необходимия брой депутати, Айзенкот трябва да разчита на ултраортодоксални партии, арабски формации или комбинация между тях. „Раам“ е заявила готовност да подкрепи Айзенкот, а партията „Обединен юдаизъм на Тората“ оставя отворена възможността за сътрудничество. В същото време в блока на Айзенкот има разногласия. Нафтали Бенет подкрепя предпазливи разговори с Нетаняху, докато Яир Лапид и Яир Голан определиха предложението като опит да бъде блокирано правителство без „Ликуд“.

Времето за решение изтича

Президентът Ицхак Херцог възложи на Айзенкот мандат за съставяне на правителство на 8 ноември, след като 67 депутати го препоръчаха за премиер срещу 46 за Нетаняху. Мандатът е 28 дни, с възможност за двуседмично удължаване, което оставя ограничено време за постигане на споразумение. Ако Айзенкот не успее, президентът може да възложи задачата на Нетаняху.

Сред основните препятствия пред евентуално единно правителство са военната повинност за ултраортодоксалните евреи, създаването на държавна комисия за разследване на атаката от 7 октомври 2023 г. и политиките по съдебната реформа. Айзенкот заяви, че няма да прави компромис по въпросите за разследването и широкото военно мобилизиране. Срещата в Херцлия ще покаже дали предложението за ротационно управление може да премине от политическа декларация към реални преговори.

Източници: apnews.com, aa.com.tr, timesofisrael.com