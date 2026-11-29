Украинската металургия е изправена пред риск от масови спирания на предприятия, които могат да оставят цели индустриални градове без основен поминък. Financial Times предупреждава, че сред възможните последици са появата на т.нар. „градове зомбита“ в южните и източните райони на страната.

Сред предприятията, за които се посочва риск, са „Запорожсталь“ и „АрселорМиттал Кривий Рих“. Станислав Зинченко, ръководител на украинската консултантска компания GMK Center, заявява, че металургията е силно концентрирана в региони, които почти не разполагат с други икономически опори. При масово закриване на заводи хората може да бъдат принудени да напуснат тези места.

„Това може да доведе до появата на градове зомбита“, предупреждава Зинченко. Той свързва риска не само с военните удари, но и със затрудненията пред износа, високите цени на електроенергията и загубата на достъп до евтини въглища.

„АрселорМиттал Кривий Рих“ остава спрян

Мауро Лонгобардо, ръководител на „АрселорМиттал Кривий Рих“, казва пред Financial Times, че решението за спиране на завода е взето през септември, след като при удари са повредени две доменни пещи. По думите му те са „сърцето“ на производството на чугун.

Александър Вилкул, ръководител на военната администрация на Кривий Рих, оспорва тази позиция. „В Украйна няма безопасни места. Всъщност те правят това по икономически причини“, казва той пред изданието, обвинявайки компанията, че използва ударите като повод за спиране.

„АрселорМиттал“ отрича да планира излизане от украинския пазар. Компанията обаче заяви, че след поредица от ракетни удари не може да възобнови дейността на предприятието по безопасен и устойчив начин. Възстановяването след година престой би изисквало значителни инвестиции, а дългото прекъсване може да накара квалифицирани работници да потърсят работа другаде.

Новите правила на ЕС добавят натиск

Допълнителен натиск върху сектора идва от новия режим на Европейския съюз за внос на стомана. Той предвижда безмитни квоти от 18,3 млн. тона годишно, а за количествата над тях се прилага мито от 50%. Общият размер на квотите е с около 47% по-нисък спрямо защитния режим за 2024 г. В правилата е предвидено специално отчитане на положението на Украйна като кандидат за членство и държава, изправена пред извънредна сигурност, но достъпът до европейския пазар остава зависим от конкретните квоти и продуктови категории.

Проблемите на украинската металургия започват преди последните удари. След началото на пълномащабната война страната загуби големи производствени мощности, а блокирането и ограничаването на черноморските пристанища затрудни износа. През август „АрселорМиттал Кривий Рих“ обяви частично спиране на производството, а през септември предприятието преустанови работа след серия от удари.

През октомври руското Министерство на отбраната съобщи за удар по „Запорожсталь“ и заяви, че предприятието е произвеждало до 1,44 млн. тона чугун и над 1,3 млн. тона валцувана стомана годишно. Тези данни са част от руската версия за целите на ударите и не представляват независимо потвърждение на щетите или на производственото състояние на завода.

Лонгобардо обобщава проблема с думите: „Бъдеще няма, ако нищо не се промени“. Към риска от физическо разрушаване на производствени мощности се добавят спадът в сектора от 2014 г., по-скъпата енергия, ограничените пазари и възможният отлив на работници, без които възстановяването на заводите би било още по-трудно.

Източници: rbc.ru, en.interfax.com.ua, lemonde.fr