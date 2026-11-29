Тринадесет цивилни са ранени при продължили през деня руски атаки в Ровенска област, съобщи областният управител Александър Ковал. Петима от пострадалите са в тежко състояние. Ударите са засегнали, наред с други места, Сарненския район, а въздушната тревога в областта продължава.

„През деня противникът атакува Ровенска област, по-специално Сарненския район. Към момента е известно за 13 ранени цивилни, петима от тях са в тежко състояние“, заяви Ковал.

Отделна руска атака е нанесла щети в Запорожие. По данни на изпълняващия длъжността областен управител Михаил Семикин са ранени три души - непълнолетно момиче и две жени. Една от жените е в тежко състояние. Повредени са три частни къщи във Вознесенския район.

Първоначално украинските власти съобщиха за двама ранени в Запорожие, но по-късно броят им беше увеличен на трима. За разлика от данните за Ровенска област, в съобщението за Запорожие не се посочват допълнителни подробности за вида на използваното оръжие или за други засегнати обекти.

Нова атака след ударите по Ровно

Ровенска област беше атакувана и по-рано през ноември. На 13 ноември руски дрон удари жилищен блок в град Ровно, като тогава бяха ранени шестима души, сред тях две деца. При нападението възникна пожар в два апартамента, а местните власти подготвиха временно преместване на живеещите в сградата.

Към момента потвърдените данни от двете атаки на 29 ноември сочат 16 ранени цивилни - 13 в Ровенска област и трима в Запорожие. За състоянието на останалите пострадали в Ровенска област и за последиците от ударите в двата региона не са съобщени допълнителни подробности.

Източници: pravda.com.ua