23 август 1939 г. Сталин и Хитлер поделят Европа

Пактът Молотов-Рибентроп, сключен на 23 август 1939 г., между Съветския съюз и Германия, е разделил Европа на две сфери на влияние чрез своите секретни допълнителни протоколи. Последвалите масови депортирания и убийства, извършени от страна на сталинизма и нацизма, спадат към категорията на военните престъпления и престъпленията против човечеството.
На 23 август 1939 г. СССР и Германия сключват договор за ненападение, известен като пакта Молотов-Рибентроп. Той е подписан в Москва от съветския външен министър Вячеслав Молотов и германския му колега Йоахим фон Рибентроп. На церемонията присъства лично Йосиф Сталин. Договора е написан в два екзампляра – на руски и немски език и се състои от 7 члена и секретно приложение.
В резултат на всички тези действия в състава на СССР са включени значителни територии с население 14 млн. души. Границата на страната е отместена на запад в различни места на разстояние от 300 до 600 км.
Договорът се смята за една от най-важните стъпки, довели до избухването на Втората световна война. Той е прекратен на 22 юни 1941 г. при нападението на Германия срещу СССР.
Преди това обаче на 1 септември 1939 г. Германия напада Полша. Съюзниците на Варшава – Великобритания и Франция, обявяват на 3 септември война на Германия. Но те не оказват реална военна помощ на полското правителство, което осигурява бърза победа на Хитлер.
В новите международни условия ръководството на СССР пристъпва към реализация на договореностите от август 1939 г. На 17 септември, след разгрома на полската войска от немците и падането на полското правителство, Червената армия навлиза в Западна Белорусия и Западна Украйна. След капитулацията на Полша в средата на месеца, войната навлиза в период на сравнително ниска активност, известен като Странната война.
През 2008 г. на пленарната сесия на Европейския парламент беше приета писмена декларация с предложение за обявяването на 23 август за Европейски ден за възпоминание на жертвите на престъпленията на сталинизма и нацизма. Декларацията бе приета, за да се запази паметта за жертвите на масово депортиране и изтребление от страна на двата режима.
Все пак трябва да признаем, че през декември 1989 г. Върховният съвет на СССР, приема Постановление на Съвета на народните депутати на СССР за политическа оценка на пакта за съветско-германско ненападение от 1939 г., където осъжда секретните протоколи към договора, като ги окачествява като лична воля на управляващите, нямащи нищо общо с желанията на съветския народ.
Ето какво пише в Голямата съветска енциклопедия по този въпрос:
"Позицията на западните държави предопредели провала на московските преговори и постави Съветския съюз пред алтернатива: да се окаже в изолация пред пряката заплаха от нападение от фашистка Германия или, изчерпал възможностите за съюз с Великобритания и Франция, да подпише предложения от Германия договор за ненападение и така да отложи заплахата от война. Обстановката направи неизбежен втория избор. Сключеният на 23 август 1939 г. съветско-германски договор способства за това, въпреки сметките на западните политици, световната война да започне със сблъсък вътре в капиталистическия свят."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 mediator37
08:24 23.08.2016
2 Асен
А иначе сме силни да описваме само това, което е изгодно на работодателя!
Коментиран от #4
09:26 23.08.2016
3 ****
10:30 23.08.2016
4 кроко
До коментар #2 от "Асен":Абсолютно точно. ВСВ не започва просто ей-така 39г. Французи, Англичани и т.н. си затварят многократно очите за действията на Германия (и дори Италия) и правят многократно отстъпки когато Хитлер иска да си присвои територии от различни Европейски държави, надявайки се че ще се насочи срещу СССР. Но логично, тръгва първо срещу Европа.
10:38 23.08.2016
5 Евлампи
10:52 23.08.2016
6 Киро
Нападнати са и завзети половин Полша, Литва, Латвия, Естония, а преди това и Финландия, като от нея са откъснати също земи.
Да не забравяме и гладоморът в Украйна, убил милиони хора!
Иначе СССР се представят в ролята на "жертви", а те същите, като Хитлеристка Германия.
Коментиран от #7, #9, #14
10:56 23.08.2016
7 Бай хой
До коментар #6 от "Киро":потресен си с писането на едни и същи нпо лозунги и то лъжливи. Тъп ли си? Ако няма какво да кажеш просто замълчи и не се излагай. Преди да отпътува за Москва Рибентроп няколко пъти пътува до Лондон и се среща с Винстън.
Сигурно е нападение освобождаването на Беларус и Украйна тогава от СССР. За съжаление за съвсем кратко. Но пхо добре за продажните нпо та звучи подялба на европа.
Я да кажете сега какво се случва след 1989година в същата тази Европа. Какви подялби текат, каква безогледна колонизация чрез преврати, граждански войни, престъпни войни и налагане на ислям и тероризъм. И отново в съседни статии четем как определени "лидери" марионетки на вашингтон се опитват да решават съдбата на всички народи от същата тази Европа и то против тяхната воля.
Коментиран от #18
11:16 23.08.2016
8 стоян георгиев
Коментиран от #13, #15
11:16 23.08.2016
9 Киро
До коментар #6 от "Киро":Пак много съскане, без никакви факти!
СССР е зло, огромно зло, рухнало 1989-та година, слава Богу!
А Сталин бил освободил Украйна, да освободил я е от 10 милиона души, убити с глад!
СССР е същия агресор, като хитлеристка Германия и това е ФАКТ.
11:28 23.08.2016
10 Киро
11:29 23.08.2016
11 тошибиян
Коментиран от #12
11:34 23.08.2016
13 Бай хой
До коментар #8 от "стоян георгиев":Деси много точно наблягаш на момента на навлизане на Червената армия. Но защо трябва с лъжи и то такива че лесно се проверяват. Няма как да се навлезе на полска територия след като тя вече е капитулирала а още повече че червената армия навлиза на територията на Беларус и украйна.
Кирчо бе дай нещо различно от нпо лозунги.
Разбрахме че Русия е лоша защото е Русия и за писането на подобни нпо лозунги от козяк се отблагодаряват с бригади в сащ и екскурзии до доминикана и тайланд. Работи честно и си спечели парите с пчестен труд а не чрез отричане на турското робство, нпо лозунги и възхвалявяне на съединените терористични щати каквито и престъпления да извършват по света.
И забравяте да споменете че именно ѝосиф Васирионович единствен тогава изпраща войски срещу чудовището от западната развита цивилизация гитлер.
Коментиран от #16
12:44 23.08.2016
14 раптор
До коментар #6 от "Киро":Кирчо неукото... На жертви не сме се правили, но не сме ние провокаторите на войната! Говоря от името на руснаците, не на комунистите! 1во Полша напада революционна Русия и отнема територии принадлежащи към Русия през 1921г. Същото прави и Финландия! Взима територии които не се отнасят към финландската република по времето на руската империя! Приближавайки се престъпно близо до Санкт-петербург или Ленинград! И полша и финландия извършват зверства срещу червените! Да кажем, че са си го заслужили тези червени, но нито Финландия, а още повече полша не са невинни! Т.н. гладомор е вследствие на ембаргото наложено от империалистите и забраната за износ на каквито и да е стоки освен жито на една млада република, стремяща се да оцелее и да се индустриализира най-вече! Немските заводи са след като СССР и канцлерова германия сключват договори! Не са организирани чрез Хитлер!
13:14 23.08.2016
15 кроко
До коментар #8 от "стоян георгиев":Тролче, айде да си довършим спора от вчера.
Има едно вярно нещо в казаното от теб и то е, че 40 год. някои хора си траят за случващото се в близкия изток, щото им е изгодно. И пак защото им е изгодно, започнаха да махат диктаторите, които стават неудобни, като непослушния Садам и Кадафи, който им беше много миличък докато подписваше договори с франсетата и си държеше „кървавите” кинти в Лондон. Ама по най-различни подбуди, решиха че ще им е по-изгодно без тях за да не им попречат на бъдещите планове.
Изключително повърхностна лъжа е твърдението ти, че милиони били излезнали по улиците в Сирия за да се борят за промяна, но Асад ги бил подпукал с куршуми. Първо, не са милиони, второ в Сирия има хора от всякакви религии, но именно едни брадати типове от една определена религия „излязоха” и то за да разграбят казармите с ясната цел да започнат кървав конфликт. Освен това мнозинството от брадатите, които се бият в Сирия не са сирийци, тоест това е явно доказателство за външна намеса.
И НАЙ-ВЕЧЕ, ТРОЛ ТАКЪВ, ТЕЗИ БРАДАТИТЕ НЯМАТ НИКАКВО ПОНЯТИЕ ОТ ДЕМОКРАЦИЯ, КОНКУРЕНЦИЯ, СВОБОДНИ ПАЗАРИ И ЧОВЕШКИ ПРАВА! Хич не се борят за тези неща, а са просто инструмент в ръцете на американците и европейските им подлогиза премахването на неудобните „кървави диктатори”, които няма да им играят по свирката! Тоест с тяхна помощ ще дойдат удобни управляващи на мястото на „кървавите диктатори”, които ще защитават американските интереси.
Та, подкрепяйки тези главорези и радвайки се на успехите им, ти подкрепяш и се радваш на смъртта на милиони (вкл. и малки деца), милиони емигрирали от родните си страни, подкрепяш и наводняването на Европа с диви мюсюлмани.
Дори и да си прав за „кървавия диктатор” Асад, да използваш едно зло за да се бориш срещу друго зло е грешен подход ако искаш да установиш демокрация. С оръжие в ръка не се възпитава в еврогейски ценности, а се установява друга диктатура.
Издишаш от всякъде, прекалено елементарен си, троле!
Коментиран от #21, #22
14:39 23.08.2016
16 стоян георгиев
До коментар #13 от "Бай хой":полов ,лъжецо има си медии чети и червената армия не навлиза в белорус или украина ,а в полша.ако турците навлязат в българия ти тва като навлизане делиормана ли ще го приемеш ?ето ти руското вики с руските извори прочети кога почва воината и кво става твоите хора са го описали барабар с убитите и ранените червеноармеици,които не са хич малко за капитулирала полша :)!за десет дена поляците са утрепали 1500 руснака и 2000 са ранили смятраи ги на ден по 300 човекааман от лъжци и сега да ми се извиниш за лъжата !https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_(1939)
Коментиран от #17
19:22 23.08.2016
17 кроко
До коментар #16 от "стоян георгиев":Не ми се прави на разсеян, ами вземи отговори нещо. Ако можеш, де. Не е задължително.
20:35 23.08.2016
18 стратокастър
До коментар #7 от "Бай хой":Превратите в България започват от 44г !
Коментиран от #19
21:08 23.08.2016
19 БЗНС
До коментар #18 от "стратокастър":Превратите в България започват с първата национална катастрофа.България е страната с най-много убити министър-председатели.А учителят ти по история си скубе косите.
22:09 23.08.2016
20 Вирус
22:10 23.08.2016
21 стоян георгиев
До коментар #15 от "кроко":аз не се правя на разсеян просто много глупости си написал пак и като ти ги покажа не се случва нищо щото ти след една две теми пак ще ги повториш:)!ето виж го половия индивид сега като се видя че лъже се скри като мишка,но тва не му пречи утре да повтори лъжите си.ти си същия като те хванахна в лъжата за турско-украинските доставки на газ и кво?толкова ли не разбра че с лъжи не става или пък с незнание?нашляпал си тук една след друга в поста и чакаш вярно твърдение :)!първото ти грешно твърдение е че запада е реагирал по сметка в либия и удобно твърдиш че имало няква далавера ,но не казваш ква е?запада имаше сметка от кадафи особено италия и франция,но причините да подкрепят опозицията бяха политически и правилни.разкажи ми за далаверата обаче щото лъжеш за нея!тва за асад митингите и куршумите е самата истина и всеки като мен дето следи ситуацията от зародиш би ти го казал,но нека идем в тубата и то на руските медии ,за да не твърдиш че не е вярно и ето гледаи митинги срещу асад и как тои ги окървавява.https://www.youtube.com/watch?v=XmLhuTpthHs
https://www.youtube.com/watch?v=IhfrUTd8kIg
https://www.youtube.com/watch?v=4yzm8loU-v8
тва е другата ти лъжа в поста.на въпросните митинги искам да ми покажеш брадатите типове ,а казармите бяха разграбени доста по-късно като основно в това бяха участници разочаровани офицери от асадовата армия ,те положиха основата на организирания бунт,брадатковците доидоха по-късно!та плоските ти лъжи водят и до
11:38 24.08.2016
22 стоян георгиев
До коментар #15 от "кроко":та плоските ти лъжи водят и до плоски изводи като в руски пропаганден саит,значи брадатите дошли от вън ,но сирииците са виновни за тва което правят ,смяххх!и отдолу изводите ти са напълно погрешни .брадатите скъпи идват заради диктаторите ,те радиликализираха обстановката и предизвикаха сганта на света да се стече в сирия.тeзи джихадисти в нормалните страни са подобни на теб и компанията дилетанти неможещи нищо ,преди се наричаха комунисти сега джихадисти и т.н.целта на запада и сащ е да се премахнат диктаторите и да се махне причината да се радикализират обществата.сложно е за теб ,но кво да се прави.европа и сащ имат хуманитарни стандарти дето ти няма как да си представиш дори с кокошия си мозък.там и кучетата имат права,но за човек като теб тва е трудно асимилируемо.друга твоя лъжа е да си мислиш, че алтернативата на асад ще бъде друг диктатор,напротив сирия е чака демократично управление ,унищожаване на джихадистите и нормализиране на ситуацията ,независимо от съпротивата на тъмните сили,подобно на ирак,афганистан и либия.запада е сила независимо от геовете миши и тва се вижда.
та да обобщим кво подкрепям аз,за да не правиш грешни интерпретации.подкрепям падането на асад и замяната му с демократичен режим,въстановяването на сирия икономически и политически,връщането на сирииските бежанци след нормализирането на ситуацията .да тва е в подкрепа на американския европеиския и българския интерес и не го крия.смятам че тва е единствения на
11:40 24.08.2016
23 Иван
04:56 23.08.2025
24 Иван
04:58 23.08.2025
25 хихи
Коментиран от #26
05:13 23.08.2025
26 Иван
До коментар #25 от "хихи":За втори???
05:38 23.08.2025
27 Мишел
06:12 23.08.2025
28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДАДЕ ЧЕХИЯ НА ХИТЛЕР :))
.....
ВСЯКА ИСТОРИЯ СИ ИМА ПРЕДИСТОРИЯ :)
06:23 23.08.2025