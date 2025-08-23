Новини
Свят »
Русия »
23 август 1939 г. Сталин и Хитлер поделят Европа

23 Август, 2025 04:45 10 576 28

23 август 1939 г. Сталин и Хитлер поделят Европа

  • сталин-
  • хитлер-
  • пакт-
  • ссср-
  • третия райх

Договорът се смята за една от най-важните стъпки, довели до избухването на Втората световна война

23 август 1939 г. Сталин и Хитлер поделят Европа - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Пактът Молотов-Рибентроп, сключен на 23 август 1939 г., между Съветския съюз и Германия, е разделил Европа на две сфери на влияние чрез своите секретни допълнителни протоколи. Последвалите масови депортирания и убийства, извършени от страна на сталинизма и нацизма, спадат към категорията на военните престъпления и престъпленията против човечеството.

На 23 август 1939 г. СССР и Германия сключват договор за ненападение, известен като пакта Молотов-Рибентроп. Той е подписан в Москва от съветския външен министър Вячеслав Молотов и германския му колега Йоахим фон Рибентроп. На церемонията присъства лично Йосиф Сталин. Договора е написан в два екзампляра – на руски и немски език и се състои от 7 члена и секретно приложение.

В резултат на всички тези действия в състава на СССР са включени значителни територии с население 14 млн. души. Границата на страната е отместена на запад в различни места на разстояние от 300 до 600 км.

Договорът се смята за една от най-важните стъпки, довели до избухването на Втората световна война. Той е прекратен на 22 юни 1941 г. при нападението на Германия срещу СССР.

Преди това обаче на 1 септември 1939 г. Германия напада Полша. Съюзниците на Варшава – Великобритания и Франция, обявяват на 3 септември война на Германия. Но те не оказват реална военна помощ на полското правителство, което осигурява бърза победа на Хитлер.

В новите международни условия ръководството на СССР пристъпва към реализация на договореностите от август 1939 г. На 17 септември, след разгрома на полската войска от немците и падането на полското правителство, Червената армия навлиза в Западна Белорусия и Западна Украйна. След капитулацията на Полша в средата на месеца, войната навлиза в период на сравнително ниска активност, известен като Странната война.

През 2008 г. на пленарната сесия на Европейския парламент беше приета писмена декларация с предложение за обявяването на 23 август за Европейски ден за възпоминание на жертвите на престъпленията на сталинизма и нацизма. Декларацията бе приета, за да се запази паметта за жертвите на масово депортиране и изтребление от страна на двата режима.

Все пак трябва да признаем, че през декември 1989 г. Върховният съвет на СССР, приема Постановление на Съвета на народните депутати на СССР за политическа оценка на пакта за съветско-германско ненападение от 1939 г., където осъжда секретните протоколи към договора, като ги окачествява като лична воля на управляващите, нямащи нищо общо с желанията на съветския народ.

Ето какво пише в Голямата съветска енциклопедия по този въпрос:

"Позицията на западните държави предопредели провала на московските преговори и постави Съветския съюз пред алтернатива: да се окаже в изолация пред пряката заплаха от нападение от фашистка Германия или, изчерпал възможностите за съюз с Великобритания и Франция, да подпише предложения от Германия договор за ненападение и така да отложи заплахата от война. Обстановката направи неизбежен втория избор. Сключеният на 23 август 1939 г. съветско-германски договор способства за това, въпреки сметките на западните политици, световната война да започне със сблъсък вътре в капиталистическия свят."


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 mediator37

    1 2 Отговор
    Една гаща плява да ядеш наш"та магаря.

    08:24 23.08.2016

  • 2 Асен

    12 3 Отговор
    Коректността изисква да се напише, че това е последния договор на Германия преди Втората световна война. Преди него има още десетина подобни с великобритания, Чехия, самата Полша, Австрия, и т.н. регулиращи делбата в Европа. Спомнети си колко Мюнхенския договор даващ земи Чехослования на Германия и Полша, подялбата на Австрия между Италия и Гермавния.
    А иначе сме силни да описваме само това, което е изгодно на работодателя!

    Коментиран от #4

    09:26 23.08.2016

  • 3 ****

    7 0 Отговор
    В края на войната пак има подялба на Европа м/у Чърчил и Сталин.

    10:30 23.08.2016

  • 4 кроко

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Асен":

    Абсолютно точно. ВСВ не започва просто ей-така 39г. Французи, Англичани и т.н. си затварят многократно очите за действията на Германия (и дори Италия) и правят многократно отстъпки когато Хитлер иска да си присвои територии от различни Европейски държави, надявайки се че ще се насочи срещу СССР. Но логично, тръгва първо срещу Европа.

    10:38 23.08.2016

  • 5 Евлампи

    5 3 Отговор
    Много сте зле хора.В СССР има германски военни заводи,военни бази и полигони.Още 1921г. е подписан договор за военно сътрудничество между СССР и Германия.Базата на ВВС в Липецк и била германска база и там е бил Гьоринг. Нали знаете,че Ленин е измисли кирилицата? Вервайте!

    10:52 23.08.2016

  • 6 Киро

    5 5 Отговор
    Русия е същия агресор, както и Германия, през този период.

    Нападнати са и завзети половин Полша, Литва, Латвия, Естония, а преди това и Финландия, като от нея са откъснати също земи.
    Да не забравяме и гладоморът в Украйна, убил милиони хора!

    Иначе СССР се представят в ролята на "жертви", а те същите, като Хитлеристка Германия.

    Коментиран от #7, #9, #14

    10:56 23.08.2016

  • 7 Бай хой

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "Киро":

    потресен си с писането на едни и същи нпо лозунги и то лъжливи. Тъп ли си? Ако няма какво да кажеш просто замълчи и не се излагай. Преди да отпътува за Москва Рибентроп няколко пъти пътува до Лондон и се среща с Винстън.

    Сигурно е нападение освобождаването на Беларус и Украйна тогава от СССР. За съжаление за съвсем кратко. Но пхо добре за продажните нпо та звучи подялба на европа.

    Я да кажете сега какво се случва след 1989година в същата тази Европа. Какви подялби текат, каква безогледна колонизация чрез преврати, граждански войни, престъпни войни и налагане на ислям и тероризъм. И отново в съседни статии четем как определени "лидери" марионетки на вашингтон се опитват да решават съдбата на всички народи от същата тази Европа и то против тяхната воля.

    Коментиран от #18

    11:16 23.08.2016

  • 8 стоян георгиев

    2 5 Отговор
    статията не е точна,ссср навлиза в полша преди тя да е капитулирала и води сражения с полската армия,но удобно не е приет за агресор и не му е обявена воина от великобритания и франция,които към онзи момент не са подготвени да водят такава дори и само с германия.както казва чърчил за грешката на европа с хитлер: пред воината и безчестието избрахме безчестието и получихме безчестие и воина!тва не трябва да се забравя днес ,когато нов диктатор се опитва да играе със старите номера!

    Коментиран от #13, #15

    11:16 23.08.2016

  • 9 Киро

    5 8 Отговор

    До коментар #6 от "Киро":

    Пак много съскане, без никакви факти!

    СССР е зло, огромно зло, рухнало 1989-та година, слава Богу!

    А Сталин бил освободил Украйна, да освободил я е от 10 милиона души, убити с глад!

    СССР е същия агресор, като хитлеристка Германия и това е ФАКТ.

    11:28 23.08.2016

  • 10 Киро

    1 4 Отговор
    Последния ми коментар е до Хойчо.

    11:29 23.08.2016

  • 11 тошибиян

    3 1 Отговор
    ВОЙНАТА БЕ НУЖНА ЗА ДА СТАНЕ САШ И СВЕТЪТ КАКВОТО СА СЕГА И ЗАД САЩ И СССР СТОЯТ ИЗВЪНЗЕМНИ РАСИ

    Коментиран от #12

    11:34 23.08.2016

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Бай хой

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "стоян георгиев":

    Деси много точно наблягаш на момента на навлизане на Червената армия. Но защо трябва с лъжи и то такива че лесно се проверяват. Няма как да се навлезе на полска територия след като тя вече е капитулирала а още повече че червената армия навлиза на територията на Беларус и украйна.


    Кирчо бе дай нещо различно от нпо лозунги.

    Разбрахме че Русия е лоша защото е Русия и за писането на подобни нпо лозунги от козяк се отблагодаряват с бригади в сащ и екскурзии до доминикана и тайланд. Работи честно и си спечели парите с пчестен труд а не чрез отричане на турското робство, нпо лозунги и възхвалявяне на съединените терористични щати каквито и престъпления да извършват по света.

    И забравяте да споменете че именно ѝосиф Васирионович единствен тогава изпраща войски срещу чудовището от западната развита цивилизация гитлер.

    Коментиран от #16

    12:44 23.08.2016

  • 14 раптор

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Киро":

    Кирчо неукото... На жертви не сме се правили, но не сме ние провокаторите на войната! Говоря от името на руснаците, не на комунистите! 1во Полша напада революционна Русия и отнема територии принадлежащи към Русия през 1921г. Същото прави и Финландия! Взима територии които не се отнасят към финландската република по времето на руската империя! Приближавайки се престъпно близо до Санкт-петербург или Ленинград! И полша и финландия извършват зверства срещу червените! Да кажем, че са си го заслужили тези червени, но нито Финландия, а още повече полша не са невинни! Т.н. гладомор е вследствие на ембаргото наложено от империалистите и забраната за износ на каквито и да е стоки освен жито на една млада република, стремяща се да оцелее и да се индустриализира най-вече! Немските заводи са след като СССР и канцлерова германия сключват договори! Не са организирани чрез Хитлер!

    13:14 23.08.2016

  • 15 кроко

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "стоян георгиев":

    Тролче, айде да си довършим спора от вчера.
    Има едно вярно нещо в казаното от теб и то е, че 40 год. някои хора си траят за случващото се в близкия изток, щото им е изгодно. И пак защото им е изгодно, започнаха да махат диктаторите, които стават неудобни, като непослушния Садам и Кадафи, който им беше много миличък докато подписваше договори с франсетата и си държеше „кървавите” кинти в Лондон. Ама по най-различни подбуди, решиха че ще им е по-изгодно без тях за да не им попречат на бъдещите планове.

    Изключително повърхностна лъжа е твърдението ти, че милиони били излезнали по улиците в Сирия за да се борят за промяна, но Асад ги бил подпукал с куршуми. Първо, не са милиони, второ в Сирия има хора от всякакви религии, но именно едни брадати типове от една определена религия „излязоха” и то за да разграбят казармите с ясната цел да започнат кървав конфликт. Освен това мнозинството от брадатите, които се бият в Сирия не са сирийци, тоест това е явно доказателство за външна намеса.
    И НАЙ-ВЕЧЕ, ТРОЛ ТАКЪВ, ТЕЗИ БРАДАТИТЕ НЯМАТ НИКАКВО ПОНЯТИЕ ОТ ДЕМОКРАЦИЯ, КОНКУРЕНЦИЯ, СВОБОДНИ ПАЗАРИ И ЧОВЕШКИ ПРАВА! Хич не се борят за тези неща, а са просто инструмент в ръцете на американците и европейските им подлогиза премахването на неудобните „кървави диктатори”, които няма да им играят по свирката! Тоест с тяхна помощ ще дойдат удобни управляващи на мястото на „кървавите диктатори”, които ще защитават американските интереси.

    Та, подкрепяйки тези главорези и радвайки се на успехите им, ти подкрепяш и се радваш на смъртта на милиони (вкл. и малки деца), милиони емигрирали от родните си страни, подкрепяш и наводняването на Европа с диви мюсюлмани.

    Дори и да си прав за „кървавия диктатор” Асад, да използваш едно зло за да се бориш срещу друго зло е грешен подход ако искаш да установиш демокрация. С оръжие в ръка не се възпитава в еврогейски ценности, а се установява друга диктатура.

    Издишаш от всякъде, прекалено елементарен си, троле!

    Коментиран от #21, #22

    14:39 23.08.2016

  • 16 стоян георгиев

    3 6 Отговор

    До коментар #13 от "Бай хой":

    полов ,лъжецо има си медии чети и червената армия не навлиза в белорус или украина ,а в полша.ако турците навлязат в българия ти тва като навлизане делиормана ли ще го приемеш ?ето ти руското вики с руските извори прочети кога почва воината и кво става твоите хора са го описали барабар с убитите и ранените червеноармеици,които не са хич малко за капитулирала полша :)!за десет дена поляците са утрепали 1500 руснака и 2000 са ранили смятраи ги на ден по 300 човекааман от лъжци и сега да ми се извиниш за лъжата !https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_(1939)

    Коментиран от #17

    19:22 23.08.2016

  • 17 кроко

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "стоян георгиев":

    Не ми се прави на разсеян, ами вземи отговори нещо. Ако можеш, де. Не е задължително.

    20:35 23.08.2016

  • 18 стратокастър

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Бай хой":

    Превратите в България започват от 44г !

    Коментиран от #19

    21:08 23.08.2016

  • 19 БЗНС

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "стратокастър":

    Превратите в България започват с първата национална катастрофа.България е страната с най-много убити министър-председатели.А учителят ти по история си скубе косите.

    22:09 23.08.2016

  • 20 Вирус

    4 0 Отговор
    А сега е в действие пакта за унищожението на ЕС чрез мюсюлманско нашествие....

    22:10 23.08.2016

  • 21 стоян георгиев

    0 3 Отговор

    До коментар #15 от "кроко":

    аз не се правя на разсеян просто много глупости си написал пак и като ти ги покажа не се случва нищо щото ти след една две теми пак ще ги повториш:)!ето виж го половия индивид сега като се видя че лъже се скри като мишка,но тва не му пречи утре да повтори лъжите си.ти си същия като те хванахна в лъжата за турско-украинските доставки на газ и кво?толкова ли не разбра че с лъжи не става или пък с незнание?нашляпал си тук една след друга в поста и чакаш вярно твърдение :)!първото ти грешно твърдение е че запада е реагирал по сметка в либия и удобно твърдиш че имало няква далавера ,но не казваш ква е?запада имаше сметка от кадафи особено италия и франция,но причините да подкрепят опозицията бяха политически и правилни.разкажи ми за далаверата обаче щото лъжеш за нея!тва за асад митингите и куршумите е самата истина и всеки като мен дето следи ситуацията от зародиш би ти го казал,но нека идем в тубата и то на руските медии ,за да не твърдиш че не е вярно и ето гледаи митинги срещу асад и как тои ги окървавява.https://www.youtube.com/watch?v=XmLhuTpthHs
    https://www.youtube.com/watch?v=IhfrUTd8kIg
    https://www.youtube.com/watch?v=4yzm8loU-v8
    тва е другата ти лъжа в поста.на въпросните митинги искам да ми покажеш брадатите типове ,а казармите бяха разграбени доста по-късно като основно в това бяха участници разочаровани офицери от асадовата армия ,те положиха основата на организирания бунт,брадатковците доидоха по-късно!та плоските ти лъжи водят и до

    11:38 24.08.2016

  • 22 стоян георгиев

    1 4 Отговор

    До коментар #15 от "кроко":

    та плоските ти лъжи водят и до плоски изводи като в руски пропаганден саит,значи брадатите дошли от вън ,но сирииците са виновни за тва което правят ,смяххх!и отдолу изводите ти са напълно погрешни .брадатите скъпи идват заради диктаторите ,те радиликализираха обстановката и предизвикаха сганта на света да се стече в сирия.тeзи джихадисти в нормалните страни са подобни на теб и компанията дилетанти неможещи нищо ,преди се наричаха комунисти сега джихадисти и т.н.целта на запада и сащ е да се премахнат диктаторите и да се махне причината да се радикализират обществата.сложно е за теб ,но кво да се прави.европа и сащ имат хуманитарни стандарти дето ти няма как да си представиш дори с кокошия си мозък.там и кучетата имат права,но за човек като теб тва е трудно асимилируемо.друга твоя лъжа е да си мислиш, че алтернативата на асад ще бъде друг диктатор,напротив сирия е чака демократично управление ,унищожаване на джихадистите и нормализиране на ситуацията ,независимо от съпротивата на тъмните сили,подобно на ирак,афганистан и либия.запада е сила независимо от геовете миши и тва се вижда.
    та да обобщим кво подкрепям аз,за да не правиш грешни интерпретации.подкрепям падането на асад и замяната му с демократичен режим,въстановяването на сирия икономически и политически,връщането на сирииските бежанци след нормализирането на ситуацията .да тва е в подкрепа на американския европеиския и българския интерес и не го крия.смятам че тва е единствения на

    11:40 24.08.2016

  • 23 Иван

    1 0 Отговор
    По това време Чехословакия е вече капут.

    04:56 23.08.2025

  • 24 Иван

    1 0 Отговор
    На следващата година връщат Добруджа на България.

    04:58 23.08.2025

  • 25 хихи

    2 0 Отговор
    А България за втори път е от страната на Булката....

    Коментиран от #26

    05:13 23.08.2025

  • 26 Иван

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "хихи":

    За втори???

    05:38 23.08.2025

  • 27 Мишел

    1 0 Отговор
    Договорът Молотов - Рибентроп, е последният, 17-ти по ред договор за сътрудничество и ненападение, който Германия сключва с държавите в Европа за 5 години. Текстовете на договорите са еднотипни и всичките са сключени с цел предотвратяване на война с Райха.

    06:12 23.08.2025

  • 28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ПРЕДИ ТОВА ЧЕ БЪРЛЕЙН
    ДАДЕ ЧЕХИЯ НА ХИТЛЕР :))
    .....
    ВСЯКА ИСТОРИЯ СИ ИМА ПРЕДИСТОРИЯ :)

    06:23 23.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания