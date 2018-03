Взрив разтърси северен Лондон

Взрив разтърси североизточната част на Лондон. По предварителна информация не става дума за терористичен акт, съобщава в своя профил в социалната мрежа британската полиция.

„Полицейски офицери заедно с оперативни служители в момента се намират на мястото на инцидента на ул. Фарнхъм роуд, след като е постъпил сигнал за взрив. Причината за него не е известна, но не става дума за терористичен акт”, уточняват от Скотланд Ярд.

Officers along with other emergency services are currently on scene in Farnham Road #HaroldHill, following reports of an explosion. Cause n/k but not currently being treated as terror-related. We await updates re any injuries. Pedestrians & motorists advised to avoid the area.