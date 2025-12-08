Николай Младенов застава начело на ръководството на Газа

Новини
България »
8 Декември, 2025 21:40 871 21

  • николай младенов-
  • газа

Тони Блеър е отпаднал от вариантите за управление на комитета след възражения на арабски и мюсюлмански страни

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българският дипломат Николай Младенов ще застане начело на ръководството на Газа, според публикация във "Файненшъл таймс".

Като част от следвоенната управленска структура за Газа, ще бъде създаден изпълнителен комитет, който ще бъде оглавен от бившия пратеник на ООН за Близкия изток и бивш министър на външните работи на България Николай Младенов, твърдят източници, запознати с подготовката.

Изданието припомня, че Младенов често е действал като посредник между Израел и Хамас. Тони Блеър е отпаднал от вариантите за управление на комитета след възражения на арабски и мюсюлмански страни, твърдят източниците на "Файненшъл таймс".


  • 1 Последния Софиянец

    12 4 Отговор
    Ще го гръмнат веднага.

    21:41 08.12.2025

  • 2 Делю Хайдутин

    9 2 Отговор
    Български генерал губернатор на Газа.

    21:42 08.12.2025

  • 3 Пич

    21 1 Отговор
    Удобният ветропоказател !!! Накъдето му изплющят шамарите , натам ще се върти !!!

    21:43 08.12.2025

  • 4 Николайчо

    17 3 Отговор
    Младенов е евре..иска подлога начело на Палестина може да стои само палестинец...какъв Младенов кви пет лева разбираш ли

    21:44 08.12.2025

  • 5 Танков

    12 1 Отговор
    Дано ни отърват най-после от вечните и единствени капацитети и Елити . Най-кадърните за всички длъжности с огромните заплати и изключително неподходящи за някаква реална трудова дейност.

    21:44 08.12.2025

  • 6 голям смях

    14 2 Отговор
    чифутачето го сложили на хляб

    21:44 08.12.2025

  • 7 Ген Мутафчийски

    12 2 Отговор
    Голям позор за България.

    21:44 08.12.2025

  • 8 Втора

    4 0 Отговор
    Държава на мафията може да структурира . Друго ,едва ли . Докато започне да краде и от САЩ .

    21:46 08.12.2025

  • 9 Хипотетично

    1 11 Отговор
    Поздравления за Н.Младенов и за ГЕРБ . Нихилистите да прогледнат.

    Коментиран от #21

    21:48 08.12.2025

  • 10 ПредиВит

    6 1 Отговор
    Не искаме българин да управлява Газа

    Коментиран от #15

    21:50 08.12.2025

  • 11 Нямат

    5 0 Отговор
    насит червените издънки на БКП и ДС , като тоя !

    21:51 08.12.2025

  • 12 Горски

    5 1 Отговор
    ЕСТЕСТВЕНО ЧЕ ЩЕ ПОСТАВЯТ НЕГО ЗА БУШОНЧЕ ЗА ДА ИЗГОРИ ЛЕСНО СЛЕД УПОТРЕБА!

    21:51 08.12.2025

  • 13 Ивелин Михайлов

    4 0 Отговор
    ПАК ЕВРЕИН НАРЕДИХА!

    21:52 08.12.2025

  • 14 Исторически парк

    3 1 Отговор
    дано хамас да го гръмнат с някое украинско джепане

    21:53 08.12.2025

  • 15 юрист

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "ПредиВит":

    той не е българин, а евреин!

    21:53 08.12.2025

  • 16 ПредиВит

    3 1 Отговор
    Младенов, не е българин.
    И е недостоен за този пост.
    През 2000г в под 32990 (спец сили) имахме един майор Младенов, беше сътрудник на ДС и КГБ.

    21:55 08.12.2025

  • 18 Павел пенев

    2 0 Отговор
    Много добър избор- шеф на племе, точно за неговите интелектуални възможности на седесар.

    22:04 08.12.2025

  • 19 историк

    1 0 Отговор
    Колкото е опоскана Палестина , и сега и камък няма да остане защото никито го е учил на кражби дон тиквун !

    22:10 08.12.2025

  • 20 Геро

    2 0 Отговор
    От трън та на глог, че и по висок. Ей такива ибрюта ги гласят навсякъде. Ами честито на арабите.

    22:11 08.12.2025

  • 21 Макс

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хипотетично":

    Какво общо има ГЕРБ ? Всеки, който е успял навреме да се дистанцира от ГЕРБ е успял да се запази като човек и професионалист . Останалите в тази партия са послушковци и хора с нищожно присъствие .

    22:14 08.12.2025

