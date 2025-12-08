Новини
Бобчева: "Софекострой" работи активно за стабилизиране на ситуацията със сметопочистването в “Люлин”

8 Декември, 2025 21:20

Над 600 хил. лева са осигурени на района за дейности по чистотата

Бобчева: "Софекострой" работи активно за стабилизиране на ситуацията със сметопочистването в “Люлин” - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Днес, 8 декември 2025 г., се проведе работна среща между столичния заместник-кмет по екология Надежда Бобчева, кмета на район „Люлин“ Георги Тодоров, директора на Столичния инспекторат Николай Неделков и зам.-директора на „Софекострой“ Николай Щерев.

Заместник-кметът по екология Надежда Бобчева обясни, че Общината е мобилизирала всички ресурси за нормализиране на ситуацията в столичния район:

„Напълно запознати сме с трудностите, пред които са изправени жителите на „Люлин“, и правим всичко възможно да стабилизираме услугата, като работим съвместно със “Софекострой”, на които са възложени дейностите по чистота, за да осигурим необходимата техника. От самото начало знаехме, че преходът няма да е лесен, но няма да спрем да работим за адекватно сметопочистване. Нашата цел е системно решение, което да гарантира чистотата на града, без да зависим от временни кризи, затова работим върху варианти, които са не просто спешни, а законни и трайни”, заяви Бобчева.

Инвестиции в техника и капацитет

По данни на „Софекострой“, на които от 1 декември официално е възложено обслужването на района, до края на текущата седмица в „Люлин“ ще оперират 6 специализирани камиона, които ще работят в нормален график, за да се осигури регулярно почистване и да се обслужват нуждите на района.

Във финална фаза е и поръчката за избор на доставчик на допълнителна техника за смето- и снегопочистване в “Люлин”, “Красно село” и “Красна поляна”. Столичната община припомня, че поръчката е финансирана с 9 млн. лв., отпуснати на “Софекострой” с решение на СОС от 9 октомври именно с цел повишаване на капацитета на дружеството.

“След приключване на избора, „Софекострой“ ще разполага с още 16 сметопочистващи камиона 10 нови машини за снегопочистване.”, съобщи зам.-изпълнителният директор на “Софекострой” Николай Щерев.

Финансова подкрепа за районите

Столична община оказва и директна финансова помощ на районните администрации, с която да подпомагат почистването, след като Столичният общински съвет взе решение на 13 ноември за закупуване на лекотоварни автомобили тип „самосвал“ за отпадъци в районите „Люлин“, „Красно село“, „Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“.

От Столична община допълват, че в периода 5 октомври до 30 ноември за район „Люлин“, по заявка на районния кмет, са осигурени над 600 хил. лева за дейности по чистотата.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 звездите ми говорят

    4 0 Отговор
    че цялата организирана кампания за нерешим проблем с боклука е само алиби за повишаване на таксата смет за столичани. Разширените зелени зони са за да събират още пари и да набират допълнителен електорален персонал от факултета за поставяне на скобите.

    Коментиран от #4

    21:26 08.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ЗАПАДНИ ПОКРАЙНИНИ

    1 0 Отговор
    Заплатата на кмета е малка.За тия пари сами си чистете боклука.

    21:27 08.12.2025

  • 4 Тотален ад е България

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "звездите ми говорят":

    България практикува Инквизиция (Прокуратурата и МВР)- изтезават хора по най долният начин(ток,бой,преследване и още и още)!

    21:28 08.12.2025

  • 5 Локо Сф

    4 0 Отговор
    Грахчева ,стига с това "ще"!Люлин е потънал в смет.Дали е Люлин или друг квартал е без значение!Ще подпалите епидемия каквато не е имало!Махнете се,подайте си оставките защото вече е нетърпимо!Ще спестя по-силни думи.

    Коментиран от #6

    21:28 08.12.2025

  • 6 Хипотетично

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Локо Сф":

    Първо са плъховете, а после те ще разнасят заразите. Има още време до разрешаване на кризата.

    21:31 08.12.2025

  • 7 Презентация

    3 0 Отговор
    СоФекострой сароми, който ровят в кофите за баклук...

    21:41 08.12.2025

  • 8 терзиту е малоумник

    2 0 Отговор
    данчето крадеше за мафията.... безнадежден случай

    21:42 08.12.2025

  • 9 Хехе

    0 0 Отговор
    Стабилизиране е,ако накарате следващия митинг да си почисти боклуците,които ще направи.

    22:13 08.12.2025

