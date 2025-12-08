Новини
Мерц изрази скептицизъм към американското предложение за мир в Украйна
  Тема: Украйна

Мерц изрази скептицизъм към американското предложение за мир в Украйна

8 Декември, 2025 18:43

Лидерите на Германия, Франция, Великобритания и Украйна обсъдиха общите позиции преди финализиране на преговорите

Мерц изрази скептицизъм към американското предложение за мир в Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Германският канцлер Фридрих Мерц изрази резерви относно някои детайли от американското предложение за мир в Украйна по време на началото на разговорите с украинския президент Володимир Зеленски, британския премиер Киър Стармър и френския президент Еманюел Макрон в Лондон, съобщава Франс прес, предава БТА.

„Скептичен съм по отношение на някои подробности, които виждаме в американските документи, но е важно да ги обсъдим заедно. Точно затова сме тук днес“, заяви Мерц, без да уточни конкретно кои документи има предвид. „Този момент може да бъде решаващ за всички нас“, добави той.

Френският президент Еманюел Макрон посочи, че основното предизвикателство пред финализирането на преговорите за Украйна е съгласуването на общите позиции между европейските страни, Украйна и САЩ.

При откриването на срещата Макрон отбеляза, че „европейците и украинците разполагат с важни козове, като финансовата помощ за Украйна, съпротивата на украинската армия срещу руските сили и ефектът от европейските и американските санкции върху руската икономика“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Салих Реджеп

    11 1 Отговор
    Кой е мерц?!

    Коментиран от #16

    18:44 08.12.2025

  • 2 Парапета

    14 2 Отговор
    Кьв е тоя Мерц да критикува началника?

    18:45 08.12.2025

  • 3 си дзън

    4 6 Отговор
    Дали дедо Дончо помни какво вчера е подписал?

    18:45 08.12.2025

  • 4 Вервайте

    13 2 Отговор
    Мерц е пътник !

    18:47 08.12.2025

  • 5 Атина Палада

    9 1 Отговор
    Я,белите нослета:)

    18:48 08.12.2025

  • 6 Чудо е, че

    6 1 Отговор
    Мерц въобще е успял нещо изрази а не да измучи. Не вярвам да се е случило

    18:49 08.12.2025

  • 7 много СУ са им оставили

    8 1 Отговор
    Киев загуби още един свален изтребител Су-27 по време на бойна мисия. Заедно със самолета беше елиминиран старшият навигатор на 39-та тактическа авиационна бригада. Това беше съобщено от пресслужбата на Военновъздушните сили на Въоръжените сили на Украйна.

    18:49 08.12.2025

  • 8 Преводач

    11 1 Отговор
    Мерц , Германия - Канцлер , при който има санкции срещу Русия . В резултат на санкциите срещу Москва , немската икономика се сви с 30 до 50% !

    Коментиран от #21

    18:50 08.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Шопо

    10 1 Отговор
    НАТО може ли да съществува без САЩ ?
    Като не може тогава защо не изпълнявате плана на Тръмп.

    18:50 08.12.2025

  • 11 Жоро

    11 0 Отговор
    ДОНАЛД ТРЪМП МЛАДШИ: “УКРАЙНА Е ПО-КОРУМПИРАНА ОТ РУСИЯ. ВСЯКО ВТОРО ФЕРАРИ В МОНАКО Е УКРАИНСКО, А СЕЛЯНИТЕ СА НА ФРОНТА. ЗЕЛЕНСКИ НЕ ИСКА МИР, ЗАЩОТО НЯМА ДА СПЕЧЕЛИ ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ.”

    18:50 08.12.2025

  • 12 Лидери

    10 0 Отговор
    Немски фашист, френски петел, английски хомо и украински евреин. Стоян и мислят как да разрушат света,

    18:51 08.12.2025

  • 13 Съдията

    10 0 Отговор
    Никой не ви пита. САЩ и Русия се разбраха, на Зеленски му остана да вдигне белия байрак и да се моли да не го съдят в Украйна!😂

    Коментиран от #18

    18:51 08.12.2025

  • 14 Пенсионер 69 годишен

    8 0 Отговор
    ФБР ще публикува списък на политиците, получили от Зеленски кюлчета злато и пари на сметки в замяна на помощи. Кюлчетата са в специални опаковки, с герб на Украйна на цялата лицева част. Има снимки в нета.

    18:51 08.12.2025

  • 15 Атина Палада

    8 0 Отговор
    Само Зеленски е с прилична визия .На Стар мър главата му е неестествено голяма.На мЕрц пък главата му е като топозлийка:))) горе толкова широка :))) За Макарона...той пък ми прилича на жена..

    18:52 08.12.2025

  • 16 стоян

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Салих Реджеп":

    До 1 ком - не знаеш кой е Мертц - този дето ще занули федерацията от мюслюмански и москвабад републики и тя ще се разпадне от глад

    18:52 08.12.2025

  • 17 И какво?

    3 0 Отговор
    И да допуснем даже, че съгласуването на общите позиции между европейските страни и Украйна, и дори и със САЩ е факт и? Позиция и до там. Къде е Русия според тях? хахахаха......шизофреници на 200

    18:52 08.12.2025

  • 18 Пенсионер 69 годишен

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Съдията":

    Зеленски ще го съдят за тероризъм и разпалване на война в Беларус. Там смъртното наказание не е отменено.

    18:53 08.12.2025

  • 19 Гейдружинка се събала

    3 0 Отговор
    и отново полудяла ...

    18:54 08.12.2025

  • 20 Архимандрисандрит Бибиян

    0 3 Отговор
    Трудно ще е за Долен Тъп и каубойския мо фашоекип да преглътнат игнорирането на Европа.

    18:54 08.12.2025

  • 21 Евроатлантик

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Преводач":

    Не им бери гайлето ! Германия ще направи от безработните си войници срещу Русия . Москва ще върне немските безработни в найлонови торби . Така няма да има безработни , които да тежат на Райха .

    18:54 08.12.2025

  • 22 Ганя Путинофила

    0 3 Отговор
    Как пък един клепар не замина за великата матушка?

    Коментиран от #28, #32

    18:56 08.12.2025

  • 23 Последният абзац

    3 0 Отговор
    Директно доказва диагноза шизофрения!

    18:56 08.12.2025

  • 24 КОАЛИЦИЯТА НА НЕМОЖАЧИТЕ

    2 0 Отговор
    Леко смешни.

    18:57 08.12.2025

  • 25 Уса

    1 0 Отговор
    Покажете протестите в Берлин.Младите не искат да отиват в армията

    Коментиран от #31

    18:58 08.12.2025

  • 26 Иван

    0 0 Отговор
    Гнусния евреин Еленски.......май нещо отзад, встрани.

    18:59 08.12.2025

  • 27 Докато натовско оръжие

    0 1 Отговор
    Громи Путин, мир в Украйна нема да има

    18:59 08.12.2025

  • 28 Ще викаш клепар на баща си

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ганя Путинофила":

    Дето 20 години в Коми трупи влачи човека да те изучи ама пак не му се получи

    18:59 08.12.2025

  • 29 Пенсионер 69 годишен

    1 1 Отговор
    Украинците в България са опастност за хотела с водопада, спре ли да дава пари. Терористи на най-високо ниво. За тях Луканов 2 не е проблем. Много са лекомислени водопада, буци и прасето.

    18:59 08.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Я пъ тоа

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "Уса":

    Като гледам в Русия с песни на уста отиват да гинат за Путин.

    19:00 08.12.2025

  • 32 Кооо

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ганя Путинофила":

    Заминавай, само матушка ти е в главата и Путин под леглото.Отивай при матушка бъди мъж

    19:00 08.12.2025

  • 33 Путинистче идиотче

    0 0 Отговор
    Путине, подписвай мира, че в Украйна ни избиват като плъхове....

    19:01 08.12.2025

