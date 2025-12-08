Мерц изрази скептицизъм към американското предложение за мир в Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц изрази резерви относно някои детайли от американското предложение за мир в Украйна по време на началото на разговорите с украинския президент Володимир Зеленски, британския премиер Киър Стармър и френския президент Еманюел Макрон в Лондон, съобщава Франс прес, предава БТА.

„Скептичен съм по отношение на някои подробности, които виждаме в американските документи, но е важно да ги обсъдим заедно. Точно затова сме тук днес“, заяви Мерц, без да уточни конкретно кои документи има предвид. „Този момент може да бъде решаващ за всички нас“, добави той.

Френският президент Еманюел Макрон посочи, че основното предизвикателство пред финализирането на преговорите за Украйна е съгласуването на общите позиции между европейските страни, Украйна и САЩ.

При откриването на срещата Макрон отбеляза, че „европейците и украинците разполагат с важни козове, като финансовата помощ за Украйна, съпротивата на украинската армия срещу руските сили и ефектът от европейските и американските санкции върху руската икономика“.