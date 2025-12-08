Силно земетресение с магнитуд 7,6 удари Североизточна Япония

Североизточна Япония беше разтърсена от мощно земетресение с магнитуд 7,6, съобщават агенциите Киодо и Асошиейтед прес, предава БТА.
Вследствие на труса властите издадоха предупреждение за цунами, като се очакват вълни с височина до 3 метра.
1 Сеизмолог
17:40 08.12.2025
2 ГРАД КОЗЛОДУЙ
17:41 08.12.2025
3 атомната
17:44 08.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Мдааааааа
18:03 08.12.2025
6 Дано и бегето бъде ударено от 9 степен
Коментиран от #7
18:03 08.12.2025
7 Аман от дⓔбили
До коментар #6 от "Дано и бегето бъде ударено от 9 степен":АМАН !!!
18:23 08.12.2025