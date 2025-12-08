Новини
Силно земетресение с магнитуд 7,6 удари Североизточна Япония

8 Декември, 2025 17:38 1 301 7

Обявено е предупреждение за цунами с очаквани вълни до 3 метра

Силно земетресение с магнитуд 7,6 удари Североизточна Япония - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Североизточна Япония беше разтърсена от мощно земетресение с магнитуд 7,6, съобщават агенциите Киодо и Асошиейтед прес, предава БТА.

Вследствие на труса властите издадоха предупреждение за цунами, като се очакват вълни с височина до 3 метра.


Япония
  • 1 Сеизмолог

    4 0 Отговор
    Посейдон..

    17:40 08.12.2025

  • 2 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    3 1 Отговор
    Дано се оправят хората.

    17:41 08.12.2025

  • 3 атомната

    2 0 Отговор
    Фукушима е в североизточна Япония! И цунамите през 2011г. също бяха там.

    17:44 08.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мдааааааа

    6 1 Отговор
    Японците имат някакъв празник, някаква традиция да колят делфини в един залив. Гледах един клип, беше ужасно. Целият залив почервеня от кръвта на делфините клани с огромни ножове. Докато не престанат с този варварски ритуал все ще ги тресе.

    18:03 08.12.2025

  • 6 Дано и бегето бъде ударено от 9 степен

    2 5 Отговор
    За 5 минути и цената на бетона ше си доиде на местото

    Коментиран от #7

    18:03 08.12.2025

  • 7 Аман от дⓔбили

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дано и бегето бъде ударено от 9 степен":

    АМАН !!!

    18:23 08.12.2025

