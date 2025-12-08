МААЕ: Няма аномалии във „Фукушима“ след силния трус в Япония

Международната агенция за атомна енергия съобщи, че след земетресението с магнитуд 7,6 в Североизточна Япония не са установени аномалии в работата на атомната електроцентрала „Фукушима“, информира Ройтерс, предава БТА.
Въпреки че не са отчетени отклонения от нормалните параметри на съоръжението, след труса бяха издадени предупреждения за опасност от цунами, а около 90 000 души бяха призовани да се евакуират.
Като превантивна мярка в 23:42 ч. местно време (16:42 ч. българско) е било временно преустановено изпускането на пречистена вода чрез усъвършенстваната система за обработка на течности ALPS, посочиха от МААЕ в съобщение в социалната мрежа „Екс“.
