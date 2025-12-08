Новини
МААЕ: Няма аномалии във „Фукушима“ след силния трус в Япония

8 Декември, 2025 20:17 430 8

Изпускането на пречистена вода е временно спряно като предпазна мярка след земетресението в Североизточна Япония

МААЕ: Няма аномалии във „Фукушима“ след силния трус в Япония - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Международната агенция за атомна енергия съобщи, че след земетресението с магнитуд 7,6 в Североизточна Япония не са установени аномалии в работата на атомната електроцентрала „Фукушима“, информира Ройтерс, предава БТА.

Въпреки че не са отчетени отклонения от нормалните параметри на съоръжението, след труса бяха издадени предупреждения за опасност от цунами, а около 90 000 души бяха призовани да се евакуират.

Като превантивна мярка в 23:42 ч. местно време (16:42 ч. българско) е било временно преустановено изпускането на пречистена вода чрез усъвършенстваната система за обработка на течности ALPS, посочиха от МААЕ в съобщение в социалната мрежа „Екс“.


Япония
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хипотетично

    1 3 Отговор
    За Фукушима се тревожиме, но било напразно.

    20:19 08.12.2025

  • 2 Калчо

    4 0 Отговор
    Тоя нещо не е тамън!!!

    Коментиран от #6

    20:20 08.12.2025

  • 3 От опит

    3 0 Отговор
    Няма страшно марулите са полезни за правителства министри и тяхните тайни касички роднини любовници и най вече за тия дето не подават оставки и се мислят за вечни.

    20:23 08.12.2025

  • 4 И преди

    4 0 Отговор
    твърдяха отлична безопасност и безаварийност. Истината бе друга.

    20:23 08.12.2025

  • 5 Ясно

    3 1 Отговор
    Ако беше АЕЦ Чернобил който украинските боклуци взривиха за да правят мръсно на СССР , щяха да ореват света . 😜 . Но сега "няма проблеми" .

    20:25 08.12.2025

  • 6 Ама

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Калчо":

    Хич клатятни пак .

    20:29 08.12.2025

  • 7 няма проблем

    1 0 Отговор
    просто радиоактивната вода си изтича в океана

    20:35 08.12.2025

  • 8 1488

    2 0 Отговор
    то и Чернобил немаше
    и курупция нема
    а инфлация хич

    20:37 08.12.2025

