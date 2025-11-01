Новини
1 ноември 1922 г.: Абдикира последният султан на Османската империя

1 Ноември, 2025 03:12 6 581 29

1 ноември 1922 г.: Абдикира последният султан на Османската империя

Териториалните клаузи са свързани с разделянето на османските територии между победителките

Венцислав Михайлов

На 1 ноември 1922 г. абдикира последният султан на Османската империя Мехмед VI.

Роден е през 1861 г. в Истанбул. Той става султан на 4 юли 1918 г., след като законният наследник на Мехмед V Решад Юзуф Иззетин, се самоубива.

Новият султан идва в тежки за империята години, започнали с революцията на младотурците и приключили с разгрома ѝ в Първата световна война. Френски и британски войски са окупирали обширни територии в Близкия изток, които от векове са били притежание на султана.

Подложен на натиск от Запада Мехмед VI е принуден да приеме Севърският договор. Това е мирен договор подписан в парижкото предградие Севър (Sèvres) между държавите - победителки в Първата световна война и Османската империя. Парафиран е на 10 август 1920 г. и е част от Версайската система от договори.

От страна на Османската империя е приет от султана Мехмет VI, който се стреми да запази трона си, но движението на младотурците начело с Кемал Ататюрк отхвърля договора.

Основните клаузи в договора са териториални, военни и юридически.

Териториалните клаузи са свързани с разделянето на османските територии между победителките.

– Франция получава Ливан и Сирия, а Дулкадир и Киликия остават под френско влияние.

– Италия получава като зони на влияние Тарс, Анталия, Кония и части от централен Анадол и получава потвърждение за прякото присъединяване на Додеканезите към своите територии.

– Армения получава Ерзурум и земите около езерото Ван, заедно с областта Трабзон.

– Гърция получава Източна Тракия, заедно с Егейските острови и под формата на зона на влияние областта около Измир. След изтичането на 5 години, в областта се предвиждало да се проведе референдум, който да определи дали територията да стане част от Гърция или да остане в Османската империя.

– Великобритания получава Палестина, Трансйордания и Ирак, и части от Кюрдистан като зона на влияние.

– Босфора и Дарданелите са демилитаризирани и предадени под Международен контрол.

– Договорът предвижда и референдум сред кюрдите, който да определят бъдещето им. Референдумът така и не е проведен заради разногласия сред самите кюрди.

Военните клаузи предвиждат намаляване на османската армия до 50 000, разрешават запазване само на 7 бойни кораба и 3 торпедни лодки и забраняват на Османската империя да разполага с военно - въздушни сили. Освен това, се създава съюзническа контролна комисия, която да следи за изпълнението на военните клаузи.

Генералът от османската армия и герой от защитата на Дарданелите – Мустафа Кемал паша се изтегля във все още свободните територии, отхвърля властта на султана като изчерпана и старомодна и обявява намерението си да спаси държавата от катастрофата, в която се намира.

На 1 ноември 1922 г., след като гръцката инвазия в Мала Азия е отблъсната, султанатът е официално детрониран, а на 17 ноември Мехмед VI напуска Истанбул на борда на британски военен кораб. Отначало той се установява в Малта, но бързо се премества на италианската Ривиера в Сан Ремо.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ахахах

    4 1 Отговор
    не е верно

    Коментиран от #11

    07:41 01.11.2018

  • 2 Хасан

    32 7 Отговор
    Германия губи войната ,Османската империя плаща сметката...и сто години в тия бивши територии има само войни,хаос,насилие

    07:43 01.11.2018

  • 3 Viper

    13 10 Отговор
    Свинско на устата му!

    07:46 01.11.2018

  • 4 НЕосманист

    50 21 Отговор
    Османската империя е абсолютно олицетворение на злото - столетия наред държавен хаос, издевателства и насилие над “друговерците”, културен и икономически застой, пълна липса на всякакви хуманни, прогресивни и социални идеи !!!

    Коментиран от #5

    07:58 01.11.2018

  • 5 Хасан

    31 27 Отговор

    До коментар #4 от "НЕосманист":

    Османската империя въвежда устройство на държавно управление което се използва и днес ..обласи,околии....социалните идеи като републиканство са съпроводени с много цивилни жертви ....възникването на капитализма е съпроводено с жестока експлоатация,робство,спекула на храни и глад ,мор и болести ...докато в Руската империя има крепостно селячество и селянина се продава заедно с земята то българския селянин е бил свободен ,притежавал е ниви,хамбари,къща и др.

    Коментиран от #7, #8

    08:07 01.11.2018

  • 6 Ууууууу

    1 9 Отговор
    Жалко.
    Отпада и официалната процедура Чаламба.Която се практикува в дженсърска Европа.

    08:46 01.11.2018

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Трол

    26 10 Отговор

    До коментар #5 от "Хасан":

    Административния ред и държавническите порядки Османската империя наследява от Византийската. От онзи момент, до разпадането и, милата ти "ана ватан" не е мръднала от кота нула! Явно си потомък на българи приели исляма, те стават по-големи потуранци от истинските.

    09:10 01.11.2018

  • 9 Да да

    10 7 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    То по твоята логига и Персийската империя трябваше да съществува още, там са били толерантни към всички ама историята показва друго. Стига с тези приказки как било толкова зле, та не се е търпяло и затова са изтърпяли близо 500 години. На християните им било разрешено да изповядват религията, а тежките данъци (например десятъка), всъщност днес са по големи като размер и по многобройни (с изключение на кръвния данък, това вече си е издевателство).

    09:14 01.11.2018

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Симпатичен и скромен Пекински пор вдовец

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "ахахах":

    само за начало е тъка после всичко се променя

    09:22 01.11.2018

  • 12 ДедоМраз

    15 3 Отговор
    По-добре щеше да е ако не се беше появявал Ататюрк и да не беше спасил положението. Сега са много силни и се появява огромен дисбаланс на силите в нашия регион. Това е опасно за нашата страна. Сега трудно можем да си защитим интересите срещу тях.

    Коментиран от #16, #18

    09:58 01.11.2018

  • 13 ХАСАН

    9 3 Отговор
    В Турция много хубаво бе чоджум. Всеки ден ходя с вазелин в джоба и ме аргасват яко отзад. Халката ми лопа яко. И на свирките съм много добър.

    10:11 01.11.2018

  • 14 Хасан

    10 11 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    Османската империя е история ..аз не съм й привърженик но в сранение с другите държави от Европа и Русия за времето си е било относилно добре..толерантност,многоезичие,мултикултурв,религиозна толерантност и др

    10:27 01.11.2018

  • 15 Хасан

    2 6 Отговор
    Османската империя е история ..аз не съм й привърженик но в сранение с другите държави от Европа и Русия за времето си е било относилно добре..толерантност,многоезичие,мултикултурв,религиозна толерантност и др

    10:33 01.11.2018

  • 16 Хасан

    4 6 Отговор

    До коментар #12 от "ДедоМраз":

    И преди бяха силни ,но тогава четеше само «Работническо дело»

    10:37 01.11.2018

  • 17 Хитър Петър

    11 6 Отговор
    Между другото Хасан е прав, Османската империя е била далеч по-толерантна от доста други империи. Например в Испанската империя не са търпели никой който не е католик, с такива се е занимавала инквизицията. За Русия с крепостните селяни няма какво да се говори.

    10:41 01.11.2018

  • 18 cactus

    9 3 Отговор

    До коментар #12 от "ДедоМраз":

    Напълно съм съгласен. Целият цивилизован свят трябва, съвместно, да възстанови за Турция договор, подобен на Севърският. Нео-ислямите, нео-османците, са доказали и не го крият, че са опасни за съвременния човек и човешки ценности в страната и в съседните страни.

    Коментиран от #20

    10:46 01.11.2018

  • 19 гост

    3 8 Отговор
    2022г ще умре последният турчин.

    Коментиран от #25

    11:04 01.11.2018

  • 20 Хасан

    8 6 Отговор

    До коментар #18 от "cactus":

    Викаш нео ислямисти разбиха Либия,Сирия,Ирак .създадоха хаос ...те прокудиха милиони бежанци от родните си места ...или това го направи «цивилизована » Франция ,Сащ и Англия ????

    11:05 01.11.2018

  • 21 Турция днес

    6 3 Отговор
    Ердоган отчаяно търси пари-турците не иискат да станат воиници. Закон, приет през Юли, позволява плащането на 15 000 лири (приблизително 2 000 евро), за да се намали задължителната военна служба от 5 до 12 месеца, на 21 дни. Бъдещите войници в турските сили, в ранните часове на Сряда, формираха опашка един километър в Анкара, за да кандидатстват за частично освобождаване от задължителна военна служба. До миналия Септември 500 000 мъже са кандидатствали за намален срок...

    Коментиран от #22

    11:59 01.11.2018

  • 22 Хасан

    6 5 Отговор

    До коментар #21 от "Турция днес":

    Дай да правим разлика между професионална армия и просто редовна служба...Турция минава на професионална армия и няма нужда от бройки

    Коментиран от #23

    13:23 01.11.2018

  • 23 Турция днес

    5 4 Отговор

    До коментар #22 от "Хасан":

    Тя върши много добре, защото турците не раждат деца, само кюрдите(и скоро армията ще бъде изключително кюрдска), а младите турци в момента са се научили в добрия живот, практикуват манафството и са страхливи. Да не говорим за разрушената икономика и голямата нужда от пари, защото 2000 * 500 000, това са мноооого пари и спестява и разходите за всички тези войници. В необходимостта и боговете се убеждават ... Хасанe ! Хайде, добър следобед.

    Коментиран от #24

    14:55 01.11.2018

  • 24 Хасан

    6 6 Отговор

    До коментар #23 от "Турция днес":

    Тая злоба към турчина ще те погуби..каква е тая болка отзад че не ти минава вече сто и кусур години

    18:23 01.11.2018

  • 25 Щурец

    4 6 Отговор

    До коментар #19 от "гост":

    Човече 350.милиона сме.По света.Ататюрк е казал-само турчина е приятел на турчина.

    20:01 01.11.2018

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Иван

    0 0 Отговор
    Ето го Хелоуина.

    03:35 01.11.2025

  • 28 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Изтича му времето и на бункерния султан с ботокса и токчетата от калното мазе!

    03:36 01.11.2025

  • 29 Иван

    1 0 Отговор
    Алкохолизирания халифат ще изгние на бунището като и останалите империи, а халифа ще бъде оковон и пратен в Хага.

    03:39 01.11.2025

Новини по държави:
