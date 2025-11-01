На 1 ноември 1922 г. абдикира последният султан на Османската империя Мехмед VI.
Роден е през 1861 г. в Истанбул. Той става султан на 4 юли 1918 г., след като законният наследник на Мехмед V Решад Юзуф Иззетин, се самоубива.
Новият султан идва в тежки за империята години, започнали с революцията на младотурците и приключили с разгрома ѝ в Първата световна война. Френски и британски войски са окупирали обширни територии в Близкия изток, които от векове са били притежание на султана.
Подложен на натиск от Запада Мехмед VI е принуден да приеме Севърският договор. Това е мирен договор подписан в парижкото предградие Севър (Sèvres) между държавите - победителки в Първата световна война и Османската империя. Парафиран е на 10 август 1920 г. и е част от Версайската система от договори.
От страна на Османската империя е приет от султана Мехмет VI, който се стреми да запази трона си, но движението на младотурците начело с Кемал Ататюрк отхвърля договора.
Основните клаузи в договора са териториални, военни и юридически.
Териториалните клаузи са свързани с разделянето на османските територии между победителките.
– Франция получава Ливан и Сирия, а Дулкадир и Киликия остават под френско влияние.
– Италия получава като зони на влияние Тарс, Анталия, Кония и части от централен Анадол и получава потвърждение за прякото присъединяване на Додеканезите към своите територии.
– Армения получава Ерзурум и земите около езерото Ван, заедно с областта Трабзон.
– Гърция получава Източна Тракия, заедно с Егейските острови и под формата на зона на влияние областта около Измир. След изтичането на 5 години, в областта се предвиждало да се проведе референдум, който да определи дали територията да стане част от Гърция или да остане в Османската империя.
– Великобритания получава Палестина, Трансйордания и Ирак, и части от Кюрдистан като зона на влияние.
– Босфора и Дарданелите са демилитаризирани и предадени под Международен контрол.
– Договорът предвижда и референдум сред кюрдите, който да определят бъдещето им. Референдумът така и не е проведен заради разногласия сред самите кюрди.
Военните клаузи предвиждат намаляване на османската армия до 50 000, разрешават запазване само на 7 бойни кораба и 3 торпедни лодки и забраняват на Османската империя да разполага с военно - въздушни сили. Освен това, се създава съюзническа контролна комисия, която да следи за изпълнението на военните клаузи.
Генералът от османската армия и герой от защитата на Дарданелите – Мустафа Кемал паша се изтегля във все още свободните територии, отхвърля властта на султана като изчерпана и старомодна и обявява намерението си да спаси държавата от катастрофата, в която се намира.
На 1 ноември 1922 г., след като гръцката инвазия в Мала Азия е отблъсната, султанатът е официално детрониран, а на 17 ноември Мехмед VI напуска Истанбул на борда на британски военен кораб. Отначало той се установява в Малта, но бързо се премества на италианската Ривиера в Сан Ремо.
1 ахахах
Коментиран от #11
07:41 01.11.2018
2 Хасан
07:43 01.11.2018
3 Viper
07:46 01.11.2018
4 НЕосманист
Коментиран от #5
07:58 01.11.2018
5 Хасан
До коментар #4 от "НЕосманист":Османската империя въвежда устройство на държавно управление което се използва и днес ..обласи,околии....социалните идеи като републиканство са съпроводени с много цивилни жертви ....възникването на капитализма е съпроводено с жестока експлоатация,робство,спекула на храни и глад ,мор и болести ...докато в Руската империя има крепостно селячество и селянина се продава заедно с земята то българския селянин е бил свободен ,притежавал е ниви,хамбари,къща и др.
Коментиран от #7, #8
08:07 01.11.2018
6 Ууууууу
Отпада и официалната процедура Чаламба.Която се практикува в дженсърска Европа.
08:46 01.11.2018
8 Трол
До коментар #5 от "Хасан":Административния ред и държавническите порядки Османската империя наследява от Византийската. От онзи момент, до разпадането и, милата ти "ана ватан" не е мръднала от кота нула! Явно си потомък на българи приели исляма, те стават по-големи потуранци от истинските.
09:10 01.11.2018
9 Да да
До коментар #7 от "Анонимен":То по твоята логига и Персийската империя трябваше да съществува още, там са били толерантни към всички ама историята показва друго. Стига с тези приказки как било толкова зле, та не се е търпяло и затова са изтърпяли близо 500 години. На християните им било разрешено да изповядват религията, а тежките данъци (например десятъка), всъщност днес са по големи като размер и по многобройни (с изключение на кръвния данък, това вече си е издевателство).
09:14 01.11.2018
11 Симпатичен и скромен Пекински пор вдовец
До коментар #1 от "ахахах":само за начало е тъка после всичко се променя
09:22 01.11.2018
12 ДедоМраз
Коментиран от #16, #18
09:58 01.11.2018
13 ХАСАН
10:11 01.11.2018
14 Хасан
До коментар #7 от "Анонимен":Османската империя е история ..аз не съм й привърженик но в сранение с другите държави от Европа и Русия за времето си е било относилно добре..толерантност,многоезичие,мултикултурв,религиозна толерантност и др
10:27 01.11.2018
15 Хасан
10:33 01.11.2018
16 Хасан
До коментар #12 от "ДедоМраз":И преди бяха силни ,но тогава четеше само «Работническо дело»
10:37 01.11.2018
17 Хитър Петър
10:41 01.11.2018
18 cactus
До коментар #12 от "ДедоМраз":Напълно съм съгласен. Целият цивилизован свят трябва, съвместно, да възстанови за Турция договор, подобен на Севърският. Нео-ислямите, нео-османците, са доказали и не го крият, че са опасни за съвременния човек и човешки ценности в страната и в съседните страни.
Коментиран от #20
10:46 01.11.2018
19 гост
Коментиран от #25
11:04 01.11.2018
20 Хасан
До коментар #18 от "cactus":Викаш нео ислямисти разбиха Либия,Сирия,Ирак .създадоха хаос ...те прокудиха милиони бежанци от родните си места ...или това го направи «цивилизована » Франция ,Сащ и Англия ????
11:05 01.11.2018
21 Турция днес
Коментиран от #22
11:59 01.11.2018
22 Хасан
До коментар #21 от "Турция днес":Дай да правим разлика между професионална армия и просто редовна служба...Турция минава на професионална армия и няма нужда от бройки
Коментиран от #23
13:23 01.11.2018
23 Турция днес
До коментар #22 от "Хасан":Тя върши много добре, защото турците не раждат деца, само кюрдите(и скоро армията ще бъде изключително кюрдска), а младите турци в момента са се научили в добрия живот, практикуват манафството и са страхливи. Да не говорим за разрушената икономика и голямата нужда от пари, защото 2000 * 500 000, това са мноооого пари и спестява и разходите за всички тези войници. В необходимостта и боговете се убеждават ... Хасанe ! Хайде, добър следобед.
Коментиран от #24
14:55 01.11.2018
24 Хасан
До коментар #23 от "Турция днес":Тая злоба към турчина ще те погуби..каква е тая болка отзад че не ти минава вече сто и кусур години
18:23 01.11.2018
25 Щурец
До коментар #19 от "гост":Човече 350.милиона сме.По света.Ататюрк е казал-само турчина е приятел на турчина.
20:01 01.11.2018
27 Иван
03:35 01.11.2025
28 Последния Софиянец
03:36 01.11.2025
29 Иван
03:39 01.11.2025