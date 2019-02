Масова стрелба в САЩ! Трупове по земята

Най-малко петима души бяха убити, а няколко други ранени при масова стрелба в американския щат Илинойс, предаде Би Би Си, позовавайки се на информация на службите.

Стрелецът е бил убит при престрелката с полицията. Петима полицейски служители са пострадали. Огънят е бил открит в производствена фирма в чикагското предградие Аурора. Службите обявиха, че въоръженият нападател е 45-годишният Гари Мартин.

Службите отказаха да спекулират какви са мотивите на стрелеца, водят разследване. Местните медии обаче обявиха, че 45-годишният мъж е бил уволнен преди атаката. Семейството му твърди, че Гари Мартин е бил „стресиран” от факта, че е съкратен.

Кървавият инцидент е станал във фабрика за производство на части за водопроводи. След като е бил получен сигнал в полицията за активна стрелба, към мястото са били изпратени полицаи, както и спецчасти и медицински екипи. Американският президент Доналд Тръмп изказа съболезнованията си на близките на жертвите, а освен това похвали „чудесната работа” на службите в Аурора, Илинойс.

Great job by law enforcement in Aurora, Illinois. Heartfelt condolences to all of the victims and their families. America is with you!