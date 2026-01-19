Новини
Свят »
Португалия »
След вота в неделя: Португалия ще избира президент на балотаж

След вота в неделя: Португалия ще избира президент на балотаж

19 Януари, 2026 05:33, обновена 19 Януари, 2026 04:43 557 1

  • португалия-
  • избори-
  • президент-
  • балотаж

Най-много гласове събраха умереният социалист Антонио Жозе Сегуро и кандидатът на крайната десница Андре Вентура

След вота в неделя: Португалия ще избира президент на балотаж - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Следващият президент на Португалия ще бъде избран на балотаж, става ясно от проведените избори през изминалия ден. Най-много гласове са събрали умереният социалист Антонио Жозе Сегуро и кандидатът на крайната десница Андре Вентура.

При 80 порцента обработени резултати данните показват, че за Сегуро са гласували 30 %, а Вентура - 26 %. Жоао Котрим Фигейредо от дясната "Либерална инициатива" е трети сред общо 11 претенденти.

Вторият тур на гласуването е насрочен за 8 февруари. "Ройтерс" отбелязва, в Португалия президентският пост е до голяма степен церемониален, но притежава някои ключови правомощия, включително разпускане на парламента при определени обстоятелства, свикване на предсрочни парламентарни избори и право на вето върху законопроекти.

Вентура е лидер на антисистемната и антиимигрантска партия "СТИГА!" ("ШЕГА!" - порт. ез.), която той основава през 2019 г. и я превръща във втората по големина парламентарна сила на миналогодишните парламентарни избори. Възходът му промени правителствените политики, особено по отношение на имиграцията.

Всички скорошни проучвания на общественото мнение обаче сочат, че той би загубил балотажа поради високия процент на неприемливост към реториката му.


Португалия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жоро

    2 1 Отговор
    "умереният социалист Антонио Жозе Сегуро и кандидатът на крайната десница Андре Вентура" Значи Комунистите са умерени,но десницата са крайни?Медиите са враг на народа!

    04:58 19.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания