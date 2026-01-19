Премиерът на Австралия разглежда предложението на Тръмп за участие в „Съвета за мир“ в ивицата Газа

Австралийският премиер Антъни Албанезе възнамерява да разгледа предложението на президента на САЩ Доналд Тръмп за участие в „Съвета за мир“ за управление на палестинската ивица Газа, предаде радио KIIS 1065 в Сидни.

В отговор на въпрос относно поканата на Тръмп за участие в „Съвета за мир“ за Газа, Албанезе заяви, че ще „разгледа всички варианти“. Той също така отбеляза, че въпреки „доста добрите отношения с президента Тръмп“, Канбера и Вашингтон също имат различия. „Имаме общи интереси със Съединените щати по въпросите на сигурността, по отношение на критичните минерални ресурси, но очевидно има някои различия“, каза той, подчертавайки, че „понякога просто трябва да оставите различията настрана и да се съсредоточите върху общите интереси“.

Миналата седмица пресслужбата на Белия дом обяви, че „Съветът за мир“, председателстван от Тръмп, ще включва неговия специален пратеник Стивън Уиткоф, предприемачът и зет на американския лидер Джаред Къшнър, бившият британски премиер (1997-2007) Тони Блеър, собственикът на Apollo Global Management Марк Роуан, главният изпълнителен директор на Световната банка Аджай Банга и заместник-съветникът на Тръмп по националната сигурност Робърт Габриел.