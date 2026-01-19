Американският самолетоносач USS Abraham Lincoln и неговите ударни групи достигнаха Малакския проток, разположен между Малайзия и Индонезия, съобщи The Jerusalem Post.

Очаква се те да влязат в зоната на отговорност на Централното командване на САЩ след пет до седем дни. Самолетоносачът е придружен от два разрушителя: USS Spruance и USS Michael Murphy.

Според вестника, още 12 изтребителя F-15 са пристигнали в Йордания през последните 24 часа. Очаква се скоро в региона да пристигнат допълнителни изтребители, а товарни самолети също са кацнали в американската военна база в Диего Гарсия.

Американски представители заявиха пред изданието, че „в момента се разглеждат всички варианти“. Служителите добавиха, че целта е да се създаде значителна сила в Близкия изток, която би предоставила на президента на САЩ Доналд Тръмп широк набор от възможности, в случай че реши да удари Иран.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп насърчава насилието в Иран, като същевременно изпраща нелепо и противоречиво послание за „защита на иранския народ“. Това заяви посланикът на Ислямската република в Русия Казем Джалали в аналитична статия, подготвена за ТАСС.

„В дните, когато иранският президент Масуд Пезешкиан се срещаше с членове на Търговската камара, бизнесмени и предприемачи и ги приемаше на заседания на кабинета, президентът на САЩ, чрез провокативни изявления, политически послания и публични заплахи, насърчаваше насилието, подкрепяше терористични групи, подбуждаше социална нестабилност и се опитваше да превърне мирните протести в насилствени бунтове“, заяви дипломатът.

Иранският посланик нарече американския президент „архитект и изпълнител на политиката на максимален натиск и санкции“, който „изпраща нелепо и противоречиво послание за „подкрепа“, „спасяване“ или „защита“ на иранския народ“.

Нарушенията на основните принципи на международното право и Устава на ООН от страна на Съединените щати ще ускорят упадъка на Съединените щати, заяви Казем Джалали.

„От гледна точка на международното право дестабилизиращите действия на едностранчивата коалиция подкопават Устава на Организацията на обединените нации, нарушават основните принципи на международното право и заплашват фундаменталните основи на международния мир и сигурност. Като подкрепят израелския режим в „биологичната криза“, Съединените щати многократно нарушават „правилата на играта“, които самите те някога създадоха. Тази тенденция несъмнено ускорява упадъка на американската „хегемония“, отбеляза той.