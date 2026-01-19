41-годишен българин беше смъртоносно намушкан в Кипър

Властите в Кипър разследват брутално престъпление в района на Пея.
41-годишен български гражданин, живеещ в Лимасол, е починал, след като е бил смъртоносно намушкан от 29-годишен мъж, пише In-Cyprus.
Петима души, сред които и жертвата пътували от Лимасол, за да срещнат с 29-годишния мъж пред дома му, за да уредят "неморални" лични оплаквания, породени от публични публикации в TikTok.
При пристигането си, заподозреният мъж на 29 години извадил нож, с който е нанесъл смъртоносни прободни рани в корема на българина.
Въпреки усилията на лекарите, българинът починал. Криминалният отдел на Пафос продължава да разследва обвиненията за предумишлено убийство и нараняване с умисъл, като аутопсията е била насрочена за днес сутринта в Никозия.
29-годишният мъж остава в ареста осем дни.
1 исторически парк
05:40 19.01.2026
2 !!!!!
05:48 19.01.2026
3 Тик- Ток
06:01 19.01.2026
4 Тик- Ток
Коментиран от #5
06:03 19.01.2026
5 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
До коментар #4 от "Тик- Ток":Кипър всъщност е на изток, югоизток от България за да сме по точни ...
06:20 19.01.2026