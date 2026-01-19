Новини
Крими »
41-годишен българин беше смъртоносно намушкан в Кипър

19 Януари, 2026 06:18, обновена 19 Януари, 2026 05:21 751 5

  • кипър-
  • убийство-
  • българин

Живеещ в Лимасол нашенец е починал, след като е бил нападнат от 29-годишен мъж

41-годишен българин беше смъртоносно намушкан в Кипър - 1
Снимка: YouTube
Властите в Кипър разследват брутално престъпление в района на Пея.

41-годишен български гражданин, живеещ в Лимасол, е починал, след като е бил смъртоносно намушкан от 29-годишен мъж, пише In-Cyprus.

Петима души, сред които и жертвата пътували от Лимасол, за да срещнат с 29-годишния мъж пред дома му, за да уредят "неморални" лични оплаквания, породени от публични публикации в TikTok.

При пристигането си, заподозреният мъж на 29 години извадил нож, с който е нанесъл смъртоносни прободни рани в корема на българина.

Въпреки усилията на лекарите, българинът починал. Криминалният отдел на Пафос продължава да разследва обвиненията за предумишлено убийство и нараняване с умисъл, като аутопсията е била насрочена за днес сутринта в Никозия.

29-годишният мъж остава в ареста осем дни.


Кипър
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 исторически парк

    3 0 Отговор
    това са новите хирурзи бежанци

    05:40 19.01.2026

  • 2 !!!!!

    1 0 Отговор
    От брадатите ли е убиеца?

    05:48 19.01.2026

  • 3 Тик- Ток

    4 0 Отговор
    40 годишен тръгнал да се разправя заради тик- ток

    06:01 19.01.2026

  • 4 Тик- Ток

    4 0 Отговор
    Нашия цървул се е направил на мутра ,ама на запад такива не минават ,отнасят куршума или ножа

    Коментиран от #5

    06:03 19.01.2026

  • 5 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тик- Ток":

    Кипър всъщност е на изток, югоизток от България за да сме по точни ...

    06:20 19.01.2026