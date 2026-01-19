Новини
Челен удар между два високоскоростни влака взе 24 жертви в Испания, ранените са 75 ВИДЕО

19 Януари, 2026 03:11, обновена 19 Януари, 2026 04:36 1 775 6

  • катастрофа-
  • испания-
  • влакове-
  • загинали

Трагедията се е разиграла край град Адамус в провинция Кордоба

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Два високоскоростни влака дерайлираха в Испания, а броят на загиналите до този момент е 24, съобщи Ройтерс, позовавайки се на източници от Министерството на вътрешните работи на страната.

Според испанския телевизионен канал TVE 75 души са ранени, 15 от които са в тежко състояние.

Държавната компания Adif, която контролира железопътната инфраструктура на Испания, съобщи, че инцидентът е станал в 19:45 ч. местно време в неделя в автономната област Андалусия. Влакът е пътувал от Малага за Мадрид с 317 пътници. Дерайлиралият влак се е сблъскал с друг влак, превозващ около 100 човека, пътувал от столицата за Уелва, също в Андалусия.

Причината за трагедията, станала случило край град Адамус (провинция Кордоба), все още не е установена. Услугите за високоскоростни влакове по линията Мадрид-Андалусия са спрени до 20 януари.

Според Ройтерс, влакът, който първоначално е дерайлирал, е бил управляван от частния оператор Iryo, който се контролира от италианската държавна железопътна група Ferrovie dello Stato. Компанията уточни, че инцидентът е свързан с високоскоростен влак Freccia 1000, считан за един от най-модерните в Европа.

Вторият влак, пътуващ от Мадрид до Уелва, се управлява от испанския национален оператор Renfe. Според испанските медии, машинистът му е загинал.

Испанският министър на транспорта Оскар Пуенте съобщи в социалната медийна платформа X, че сблъсъкът е бил толкова силен, че „първите два вагона на влака Renfe са били изхвърлени от релсите“.

Според Адиф, на гарите в Мадрид, Севиля, Кордоба, Малага и Уелва са създадени специални зони за приемане на семействата на загиналите и ранените при катастрофата.

Испанското кралско семейство изрази своите съболезнования. „С дълбока загриженост следим тежката катастрофа с два високоскоростни влака в Адамуз. Изказваме най-дълбоките си съболезнования на семействата и приятелите на жертвите и отправяме думи на подкрепа и най-добри пожелания за бързо възстановяване на ранените“, се казва в изявление, публикувано от X.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също изрази своите „най-дълбоки съболезнования“.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баба Гошка

    11 4 Отговор
    Ми тъй се получава, като от един оператор вкараха друг евтинджос, частен, да прави конкуренция на държавния и да запълва времевите прозорци, дето явно са били нужни за сигурността. При това частника е довлечен от италия? На тях не им пукка колко испанци ще бъдат преждевременно починатии. Само парите ги интересуват. Рекламираха билети за дълги разстояния от 5-10 евро. Много изгодно, но за сметка на сигурността, която винаги трябва да е на първо място. Огромна трагедия за близките.

    03:49 19.01.2026

  • 2 демократ

    5 2 Отговор
    Няма синхронизация между двата оператора и те го те.

    04:22 19.01.2026

  • 3 Хеми значи бензин

    6 3 Отговор
    А бе къде т ъп немец щи направи влак бе тия боклуци на Цименс немат равни.Даже и на нас ги пробутваха имаше един Милен Велчев бая пари сложи в джоба.

    04:23 19.01.2026

  • 4 азазаз

    8 0 Отговор
    Не е челен удар, просто единият излиза от релсите точно когато до него има друг и така се удрят. Милен ганев бърза да пише без да проверява факти, нищо е работи за факти

    04:53 19.01.2026

  • 5 Хи хи

    5 1 Отговор
    Въй кви неща ставали в белите дръжави, ние и да се пънем не моем ги стигна !!

    04:58 19.01.2026

  • 6 ВВП

    3 2 Отговор
    Електрониката е отказала ..Най добрите ключета за маса си остават ключетата цък,цък..Дисплея е заспал.. .Дд почиват в мир.!

    05:09 19.01.2026

