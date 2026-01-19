Мицкоски: Имаме проблем с България, но трябва да си свършим работата

Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски каза, че целта на страната е първо да свърши работата, свързана с дневния ред на реформи, а след това очаква ЕС да реши дали ще продължи да прави процеса на присъединяване двустранен.



„Македонският път към Европа неизбежно е свързан с волята на 27-те държави-членки, една от които е и България. Знаете, че с тях имаме проблем, но нашата цел е да си свършим домашната работа, да се подготвим, да приключим всички отворени въпроси, свързани с дневния ред на реформи. Да завършим всички реформи, които сме предвидили“, коментира Мицкоски.



Той добави, че след това Северна Македония ще остави на 27-те страни членки да решат дали ще направят този процес двустранен или ще се основава на критериите, които са имали всички страни, които са се присъединили към ЕС до този момент.

