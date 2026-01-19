Новини
Свят »
Северна Македония »
Мицкоски: Имаме проблем с България, но трябва да си свършим работата

19 Януари, 2026 03:46, обновена 19 Януари, 2026 03:51 425 2

  • християн мицкоски-
  • северна македони-
  • европейски съюз

ЕС ще реши дали пътят ни към ЕС ще остане двустранен, заяви северномакедонският премиер

Мицкоски: Имаме проблем с България, но трябва да си свършим работата - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски каза, че целта на страната е първо да свърши работата, свързана с дневния ред на реформи, а след това очаква ЕС да реши дали ще продължи да прави процеса на присъединяване двустранен.

„Македонският път към Европа неизбежно е свързан с волята на 27-те държави-членки, една от които е и България. Знаете, че с тях имаме проблем, но нашата цел е да си свършим домашната работа, да се подготвим, да приключим всички отворени въпроси, свързани с дневния ред на реформи. Да завършим всички реформи, които сме предвидили“, коментира Мицкоски.

Той добави, че след това Северна Македония ще остави на 27-те страни членки да решат дали ще направят този процес двустранен или ще се основава на критериите, които са имали всички страни, които са се присъединили към ЕС до този момент.


Северна Македония
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Северните са ни врагове

    0 0 Отговор
    Там, на опашката още 20-30 г. празникратуни…

    04:03 19.01.2026

  • 2 Проблемът

    0 0 Отговор
    Съществува само във вашите сънища. Събудете се и всичко ще е наред.

    04:08 19.01.2026

