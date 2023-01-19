Кой има имен ден днес, 19 януари 2026 г. Честито!

Св. преп. Макарий Египетски е съвременник и ученик на св. Атанасий Велики.

Подвизавал се в пост и молитви, като вършил чудеса. Починал в мир на 97-годишна възраст.

Св. Марк Ефески е един от най-големите отци и учители на църквата, наречен от своите съвременници Нови Василий, Нови Богослов и Стълб на православието.

Той е единственият епископ, който не е подписал унията с папа Евгений IV и така се е спасила нашата православна вяра.

На 19 януари имен ден честват всички, които носят името Макарий и производните му.