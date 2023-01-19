Кой има имен ден днес, 19 януари 2026 г. Честито!

Св. преп. Макарий Египетски е съвременник и ученик на св. Атанасий Велики.
Подвизавал се в пост и молитви, като вършил чудеса. Починал в мир на 97-годишна възраст.
Св. Марк Ефески е един от най-големите отци и учители на църквата, наречен от своите съвременници Нови Василий, Нови Богослов и Стълб на православието.
Той е единственият епископ, който не е подписал унията с папа Евгений IV и така се е спасила нашата православна вяра.
На 19 януари имен ден честват всички, които носят името Макарий и производните му.
1 Сменям си ник-а
Коментиран от #2, #3, #4, #9, #13
05:28 19.01.2023
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 можеш ли да четеш
До коментар #1 от "Сменям си ник-а":Марк и Макарий.
Коментиран от #5
10:10 19.01.2023
4 Румен Американеца
До коментар #1 от "Сменям си ник-а":Макаренко
04:07 19.01.2024
5 шегичка
До коментар #3 от "можеш ли да четеш":Пропуснал си и Св; Карл Маркс.
Коментиран от #11
04:46 19.01.2024
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Марко поло
06:23 19.01.2024
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Бай Ху (By Who)
До коментар #1 от "Сменям си ник-а":Господине ясно пише Макарий и производните му, както например господин Макрон, а също Марко Тотев.
08:51 19.01.2024
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Молец либерастИн
До коментар #5 от "шегичка":Другаря Мордехай Леви не вярвам да е принадлежал към православната църква.
15:52 19.01.2024
12 Некой си
18:12 19.01.2024
13 Да знаеш
До коментар #1 от "Сменям си ник-а":Макарите ми имат имен ден.
Търся някой да ги цунка!
08:14 19.01.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Доларите в Маркий
08:23 19.01.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Владетел
09:00 19.01.2025
19 Върви колега с кутия бонбони и черпи...
-Мани,мани...откак дойде демокрацията се оказа,че дори и аз съм имал Имен Ден...!
09:16 19.01.2025
20 писна ми да
Коментиран от #21
09:18 19.01.2025
21 Бай Ху (By Who)
До коментар #20 от "писна ми да":Господине, нима не знаете какво е макари.
10:02 19.01.2025
22 Късметлиите !
Те имат имен Ден Всеки Ден !
10:43 19.01.2025
23 Мнение
11:11 19.01.2025
24 Студопор
😂😂😂
11:30 19.01.2025
25 Студопор
11:32 19.01.2025
26 Дайте снимка в цял ръст
11:50 19.01.2025
27 Явно е бил голям фен
11:52 19.01.2025
28 Ономаст
12:48 19.01.2025
29 А подМокрените
12:55 19.01.2025