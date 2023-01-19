Новини
Кой има имен ден днес, 19 януари 2026 г. Честито!

19 Януари, 2023

  • св. марк ефески-
  • празник-
  • църква

Почитаме един от най-големите отци и учители на църквата

Кой има имен ден днес, 19 януари 2026 г. Честито! - 1
Снимка: Фейсбук
Тихомир Шумов

Св. преп. Макарий Египетски е съвременник и ученик на св. Атанасий Велики.

Подвизавал се в пост и молитви, като вършил чудеса. Починал в мир на 97-годишна възраст.

Св. Марк Ефески е един от най-големите отци и учители на църквата, наречен от своите съвременници Нови Василий, Нови Богослов и Стълб на православието.

Той е единственият епископ, който не е подписал унията с папа Евгений IV и така се е спасила нашата православна вяра.

На 19 януари имен ден честват всички, които носят името Макарий и производните му.


  • 1 Сменям си ник-а

    56 9 Отговор
    Не разбрах кой има имен ден.

    Коментиран от #2, #3, #4, #9, #13

    05:28 19.01.2023

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 можеш ли да четеш

    11 11 Отговор

    До коментар #1 от "Сменям си ник-а":

    Марк и Макарий.

    Коментиран от #5

    10:10 19.01.2023

  • 4 Румен Американеца

    12 7 Отговор

    До коментар #1 от "Сменям си ник-а":

    Макаренко

    04:07 19.01.2024

  • 5 шегичка

    9 6 Отговор

    До коментар #3 от "можеш ли да четеш":

    Пропуснал си и Св; Карл Маркс.

    Коментиран от #11

    04:46 19.01.2024

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Марко поло

    6 6 Отговор
    Макетата празнуват.

    06:23 19.01.2024

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бай Ху (By Who)

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "Сменям си ник-а":

    Господине ясно пише Макарий и производните му, както например господин Макрон, а също Марко Тотев.

    08:51 19.01.2024

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Молец либерастИн

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "шегичка":

    Другаря Мордехай Леви не вярвам да е принадлежал към православната църква.

    15:52 19.01.2024

  • 12 Некой си

    3 1 Отговор
    Велик !

    18:12 19.01.2024

  • 13 Да знаеш

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сменям си ник-а":

    Макарите ми имат имен ден.
    Търся някой да ги цунка!

    08:14 19.01.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Доларите в Маркий

    1 1 Отговор
    По карендара на старостилната църква, кой празнува?

    08:23 19.01.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Владетел

    1 2 Отговор
    Българската готованка чака само да спипа нещо на готово и да сбара готовия пай , не иска тя да се труди 🤭🤭🤭

    09:00 19.01.2025

  • 19 Върви колега с кутия бонбони и черпи...

    10 1 Отговор
    -Станимире,по какъв повод черпиш?!
    -Мани,мани...откак дойде демокрацията се оказа,че дори и аз съм имал Имен Ден...!

    09:16 19.01.2025

  • 20 писна ми да

    5 2 Отговор
    отвличате вниманието на хората от действителноста с глупотевини вече няма прости има тук там - какво е това макарии ужас

    Коментиран от #21

    09:18 19.01.2025

  • 21 Бай Ху (By Who)

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "писна ми да":

    Господине, нима не знаете какво е макари.

    10:02 19.01.2025

  • 22 Късметлиите !

    4 0 Отговор
    Късметлиите !

    Те имат имен Ден Всеки Ден !

    10:43 19.01.2025

  • 23 Мнение

    2 1 Отговор
    Ако смените заглавието на рубриката наример на "Кого почита Православната църкваднес", веднага ще се очисти от всички богохулни и просташки коментари. Така е защото именните дни за голямата част от хората са единствено повод за Софри и гощавки, задължително с напиване.

    11:11 19.01.2025

  • 24 Студопор

    3 1 Отговор
    Не бе, не сте разбрали. Прочетете заглавието - човека не ви казва кой има имен ден днес. Той ви пита.
    😂😂😂

    11:30 19.01.2025

  • 25 Студопор

    3 1 Отговор
    Излиза, че макарИте ми имат имен ден днеска.

    11:32 19.01.2025

  • 26 Дайте снимка в цял ръст

    4 1 Отговор
    Тогава като видите до къде му стига брадата ще разберете защо се казва Макарий

    11:50 19.01.2025

  • 27 Явно е бил голям фен

    2 1 Отговор
    На АББА

    11:52 19.01.2025

  • 28 Ономаст

    4 1 Отговор
    Която се казва Макарена също ли има имен ден днес? Шегата настрана, но по нашите села все още се срещат възрастни жени на по 90 и повече години, които носят сходно име - Макрена.

    12:48 19.01.2025

  • 29 А подМокрените

    3 1 Отговор
    Също ли празднят?

    12:55 19.01.2025