Извънредно положение и тридневен траур в Гватемала

Президентът на Гватемала Бернардо Аревало обяви 30-дневно извънредно положение в цялата страна поради рязкото нарастване на престъпността, затворническите бунтове и нападенията срещу силите за сигурност.

„Реших да обявя извънредно положение в цялата страна за 30 дни, считано от днес. Целта му е да се гарантира защитата и сигурността на гражданите и да се използват всички сили на държавата, предимно Националната гражданска полиция и гватемалската армия, за борба с бандите и предотвратяване на терористичната им дейност“, заяви държавният глава в обръщение към нацията, излъчено по местната телевизия.

Президентът подчерта, че властите нямат намерение да правят отстъпки на престъпните групировки и ще продължат да предприемат строги мерки за възстановяване на закона и реда. Той заяви, че нарастването на насилието е отговор на престъпните групировки на правителствените операции за възстановяване на контрола над затворите, където преди това имаше масови бунтове и вземания на заложници. Президентът обяви, че в резултат на съвместни операции по сигурността държавата е възвърнала напълно контрола над няколко затвора и е освободила всички задържани.

Президентът увери, че обявяването на извънредно положение няма да засегне ежедневието на гражданите, функционирането на публични и частни институции, нито свободата на движение на населението, с изключение на мерките, пряко свързани с осигуряването на обществената безопасност.

Аревало обяви и тридневен национален траур за смъртта на полицаи, станали жертва на нападения от престъпни групировки. „Тяхната смелост и всеотдайност завинаги ще останат пример за служба на народа“, подчерта той.

По-рано министърът на вътрешните работи на Гватемала Марко Антонио Вилера обяви, че седем членове на Националната гражданска полиция на страната са били убити при въоръжени нападения.